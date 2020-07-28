Глубокое синее море 3, 2020

Фильм выпущен через 2 года после предыдущей части франшизы и через 20 лет после первой. От Рика Лоуэлла зрители услышат объяснение, устанавливающее связь между тремя фильмами.

Ленту произвело отделение WarnerMedia, имеющее в названии слова Home Entertainment — то есть фильм предназначался для домашнего просмотра.

Режиссер Джон Пог известен как сценарист «Черепов», «Корабля-призрака», «Служителей закона».

Автором сценария стал Дирк Блэкман, ранее работавший над франшизой «Другой мир» и авангардным фантастическим вестерном «Ковбои против пришельцев».

Трое актеров уже снимались вместе в постапокалиптическом телесериале «Последний корабль» по роману Уильяма Бринкли, шедшем с 2014 по 2018 год. Таня Рэймонд сыграла Валери Рэймонд, Эмерсон Брукс — Джозефа Мэйлана, Брен Фостер — «Человека-волка» Вольфа Тэйлора.

Речь Рика Лоуэлла и следующая сразу за ней быстрая неожиданная смерть — перекличка с эпизодом смерти Рассела Фрэнклина в первом «Глубоком синем море».

Брен Фостер недаром так хорош в драках — в реальности он мастер боевых искусств: занимается тхэквондо, бразильским джиу-джитсу и корейским хапкидо. В каждом из этих видов он обладатель черного пояса.

Больших белых акул, исследуемых командой Эммы Коллинз в фильме, называют акулами людоедами, но на самом деле человечиной они не питаются, это не предпочитаемая добыча для данного биологического вида. И все же с 1990 по 2011 год они 139 раз нападали на людей, 29 случаев закончились летальным исходом (не для акулы, естественно). А вот сила укуса у них значительно слабее, чем у нильского крокодила.

Бычьи акулы — на них собирается охотиться Рик Лоуэлл — еще называются тупорылыми и без всяких генетических экспериментов с их мозгами считаются чрезвычайно агрессивным и опасным для людей видом. Показатель силы укуса у них выше, чем у других видов акул.

В 1916 году, с 1 по 12 июля, стояла невероятная жара, и многие американцы приехали отдохнуть на побережье Нью-Джерси. Тогда и случилась серия нападений акул на людей. Хищники убили четверых жертв и ранили пятую. Эта кровавая история вдохновила Питера Бенчли на написание романа «Челюсти», литературного первоисточника фильма Спилберга. Ученые не определили точно биологический вид нападавших хищников — по их гипотезам, это или белые, или бычьи акулы, те самые, что в этом фильме.

Фильм сделан достаточно старательно в плане спецэффектов, но на практику бюджета явно не хватило — заметно, что акул-киллеров слепили с помощью CGI.