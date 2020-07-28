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Глубокое синее море 3 Глубокое синее море 3
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Глубокое синее море 3, 2020

2020 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение достаточно известной франшизы 1999 года. Попытки генетически усовершенствовать акульи мозги продолжаются, финансируемые некими важными шишками — воротилами из международных корпораций. Но акулам не нравятся эти эксперименты, и хищные твари то и дело вырываются из-под контроля экспериментаторов. Но мозги-то у них уже не прежние! Эмма Коллинз, доктор биологических наук, привозит группу ученых-исследователей на атолл посреди Атлантики. Ее группа должна изучить, как ведут себя белые акулы под влиянием процессов, обусловленных глобальным потеплением. Внезапно Рик Лоуэлл, старый друг Эммы, когда-то работавший с ней, является с необычной просьбой. Он рассчитывает на ее помощь в поимке и выслеживании пары бычьих акул. На их счету уже несколько человеческих жертв...

Фильм выпущен через 2 года после предыдущей части франшизы и через 20 лет после первой. От Рика Лоуэлла зрители услышат объяснение, устанавливающее связь между тремя фильмами.

Ленту произвело отделение WarnerMedia, имеющее в названии слова Home Entertainment — то есть фильм предназначался для домашнего просмотра.

Режиссер Джон Пог известен как сценарист «Черепов», «Корабля-призрака», «Служителей закона».

Автором сценария стал Дирк Блэкман, ранее работавший над франшизой «Другой мир» и авангардным фантастическим вестерном «Ковбои против пришельцев».

Трое актеров уже снимались вместе в постапокалиптическом телесериале «Последний корабль» по роману Уильяма Бринкли, шедшем с 2014 по 2018 год. Таня Рэймонд сыграла Валери Рэймонд, Эмерсон Брукс — Джозефа Мэйлана, Брен Фостер — «Человека-волка» Вольфа Тэйлора.

Речь Рика Лоуэлла и следующая сразу за ней быстрая неожиданная смерть — перекличка с эпизодом смерти Рассела Фрэнклина в первом «Глубоком синем море».

Брен Фостер недаром так хорош в драках — в реальности он мастер боевых искусств: занимается тхэквондо, бразильским джиу-джитсу и корейским хапкидо. В каждом из этих видов он обладатель черного пояса.

Больших белых акул, исследуемых командой Эммы Коллинз в фильме, называют акулами людоедами, но на самом деле человечиной они не питаются, это не предпочитаемая добыча для данного биологического вида. И все же с 1990 по 2011 год они 139 раз нападали на людей, 29 случаев закончились летальным исходом (не для акулы, естественно). А вот сила укуса у них значительно слабее, чем у нильского крокодила.

Бычьи акулы — на них собирается охотиться Рик Лоуэлл — еще называются тупорылыми и без всяких генетических экспериментов с их мозгами считаются чрезвычайно агрессивным и опасным для людей видом. Показатель силы укуса у них выше, чем у других видов акул.

В 1916 году, с 1 по 12 июля, стояла невероятная жара, и многие американцы приехали отдохнуть на побережье Нью-Джерси. Тогда и случилась серия нападений акул на людей. Хищники убили четверых жертв и ранили пятую. Эта кровавая история вдохновила Питера Бенчли на написание романа «Челюсти», литературного первоисточника фильма Спилберга. Ученые не определили точно биологический вид нападавших хищников — по их гипотезам, это или белые, или бычьи акулы, те самые, что в этом фильме.

Фильм сделан достаточно старательно в плане спецэффектов, но на практику бюджета явно не хватило — заметно, что акул-киллеров слепили с помощью CGI.

Большая любительница и исследовательница акул доктор Эмма Коллинз со своей командой изучает влияние глобального потепления на поведение больших белых акул и экосистему небольшого атолла. Внезапно к ней за помощью обращается давний приятель и бывший коллега Ричард Лоуэлл. Он просит Эмму помочь ему выследить и поймать двух бычьих акул, которые уже убили нескольких человек.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 июля 2020
Премьера в мире 28 июля 2020
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Джон Пог
В ролях
Брен Фостер
Натаниэль Бузолич
Эмерсон Брукс
Авумиль Квонго
Таня Рэймонд
Таня Рэймонд
Все актеры и съемочная группа
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