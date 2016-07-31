Акулий торнадо 4: Пробуждение, 2016

Огромная компания «Астро-Икс» использует революционную технологию для постройки системы реакторов. Дешевые и безвредные устройства, называемые астроподами, стабилизируют атмосферу Земли и препятствуют появлению любых торнадо, включая печально известные акулопаду. Благодаря Астону Рейнольдсу, основателю корпорации, мир на какое-то время оказался в покое и безопасности. Но стоило населению планеты вздохнуть с облегчением, и угроза снова нависла над людьми…
С момента последних событий, когда всё Восточное побережье оказалось разорено сильнейшим торнадо, проходит 5 лет. Оставив шокирующие события в прошлом, Фин Шеперд и его семья смогли наконец вздохнуть свободно. Но опасность вновь настигает героев - во время отдыха в Лас-Вегасе тысячи разнообразных акул, поднятых в воздух мощными ураганными ветрами, обрушиваются на город.