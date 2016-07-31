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Акулий торнадо 4: Пробуждение Акулий торнадо 4: Пробуждение
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Акулий торнадо 4: Пробуждение, 2016

2016 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Огромная компания «Астро-Икс» использует революционную технологию для постройки системы реакторов. Дешевые и безвредные устройства, называемые астроподами, стабилизируют атмосферу Земли и препятствуют появлению любых торнадо, включая печально известные акулопаду. Благодаря Астону Рейнольдсу, основателю корпорации, мир на какое-то время оказался в покое и безопасности. Но стоило населению планеты вздохнуть с облегчением, и угроза снова нависла над людьми…

  • Дэфид Хассельхофф в этом фильме снова работает со своими коллегами по проекту «Спасатели Малибу» – Александрой Пол и Геной ли Нолин.
  • Чарльза Хиттингера, игравшего Мэтта, заменили на Коди Линли. Актера пришлось поменять, так как между событиями третьего и четвертого фильма проходит пять лет, и персонаж должен был выглядеть изменившимся.
  • Когда Эйприл спасает Фина на ферме, она произносит фразу «Иди за мной, если хочешь жить». Это отсылка к фильму «Терминатор», где аналогичную реплику произносит Кайл Риз, спасая Сару Коннор.
  • Музыкальное сопровождение в эпизоде на корабле максимально похоже на основную тему франшизы «Пираты Карибского моря», но не нарушает авторские права.

С момента последних событий, когда всё Восточное побережье оказалось разорено сильнейшим торнадо, проходит 5 лет. Оставив шокирующие события в прошлом, Фин Шеперд и его семья смогли наконец вздохнуть свободно. Но опасность вновь настигает героев - во время отдыха в Лас-Вегасе тысячи разнообразных акул, поднятых в воздух мощными ураганными ветрами, обрушиваются на город.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 февраля 2019
Премьера в мире 31 июля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Ферранте
В ролях
Йен Зиринг
Йен Зиринг
Тара Рид
Тара Рид
Коди Линли
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Акулий торнадо 4: Пробуждение 2 постера
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Акулий торнадо 4: Пробуждение
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