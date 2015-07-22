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Акулий торнадо 3 Акулий торнадо 3
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Акулий торнадо 3, 2015

2015 / США
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение борьбы героев с зубастыми хищниками. Новый акулий торнадо на этот раз обрушивается на Вашингтон как раз в тот момент, когда Фин в Белом доме получает Президентскую медаль свободы. На пару с Президентом Фин расправляются с немалым количеством кровожадных монстров.

В это время беременная Эйприл с дочерью и матерью находятся в парке развлечений в Орландо. Фил пытается попасть к жене, но по дороге снова попадает в кишащий акулами торнадо. На парк, где отдыхает Эйприл, падает акула, после чего она, прихватив семью, спешит покинуть заведение. Вскоре на это место обрушиваются сотни акул.

  • Вся «акулья» франшиза снята в жанре комедийного фантастического приключенческого фильма ужасов.
  • Начиная с 2013 года и по 2018 год включительно режиссер Энтони Ферранте выпускал по одному «акульему торнадо» ежегодно.
  • Йен Зиринг и Тара Рид снялись в главных ролях во всех частях франшизы.
  • В эпизодах франшизы снялись множество известных людей: актёры, участники реалити-шоу, рестлеры, телеведущие, стендап-комики, писатели, политики и так далее. В частности, в «Акулий торнадо 3» сыграли актер Фрэнки Муниз, актер и комик Майкл Уинслоу, певец Ne-Yo, рестлер Крис Джерико, солист американской рок-группы Sugar Ray Марк Макграт и другие.

Эпическое продолжение борьбы героев первых двух частей против летающей зубастых бестий. Место действия разворачивается в Вашингтоне, парке Universal и в космосе!

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Ферранте
В ролях
Йен Зиринг
Йен Зиринг
Тара Рид
Тара Рид
Касси Скербо
Фрэнки Мьюниз
Все актеры и съемочная группа
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Акулий торнадо 3 смотреть онлайн

Акулий торнадо 3

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саундтрек фильма Акулий торнадо 3
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Все кадры
Переводчик
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