Акулий торнадо 3, 2015

Продолжение борьбы героев с зубастыми хищниками. Новый акулий торнадо на этот раз обрушивается на Вашингтон как раз в тот момент, когда Фин в Белом доме получает Президентскую медаль свободы. На пару с Президентом Фин расправляются с немалым количеством кровожадных монстров.

В это время беременная Эйприл с дочерью и матерью находятся в парке развлечений в Орландо. Фил пытается попасть к жене, но по дороге снова попадает в кишащий акулами торнадо. На парк, где отдыхает Эйприл, падает акула, после чего она, прихватив семью, спешит покинуть заведение. Вскоре на это место обрушиваются сотни акул.