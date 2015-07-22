Акулий торнадо 3, 2015

Продолжение борьбы героев с зубастыми хищниками. Новый акулий торнадо на этот раз обрушивается на Вашингтон как раз в тот момент, когда Фин в Белом доме получает Президентскую медаль свободы. На пару с Президентом Фин расправляются с немалым количеством кровожадных монстров.
В это время беременная Эйприл с дочерью и матерью находятся в парке развлечений в Орландо. Фил пытается попасть к жене, но по дороге снова попадает в кишащий акулами торнадо. На парк, где отдыхает Эйприл, падает акула, после чего она, прихватив семью, спешит покинуть заведение. Вскоре на это место обрушиваются сотни акул.
Эпическое продолжение борьбы героев первых двух частей против летающей зубастых бестий. Место действия разворачивается в Вашингтоне, парке Universal и в космосе!