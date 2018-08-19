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Последний акулий торнадо: Как раз вовремя Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
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The Last Sharknado: It's About Time

Последний акулий торнадо: Как раз вовремя, 2018

2018 / США
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы спасти человечество, практически полностью уничтоженное в результате предыдущего акульего торнадо, Фин и его сын Гил путешествуют по прошлому: эпохе динозавров, Дикому Западу и другим историческим периодам. Их цель — воссоединиться с командой борцов с акулами и предотвратить губительные последствия самого первого торнадо, ставшего причиной всех последующих. 

  • Путешествуя в будущем, Фин спрашивает: “Интересно, в каком мы фильме о Дэдпуле?”. В фильме “Дэдпул 2” Дэдпул спрашивает у Кейбла: “Какой сейчас “Акулий торнадо”?”.
  • Актрисы Касси Скербо и Катарина Скербо, сыгравшие Нову — тетя и племянница.
  • Фин скользит по хвосту динозавра как Фред из мультсериала “Флинстоуны”.
  • Заключительный фильм франшизы “Акулий торнадо”.
  • Паровой двигатель 482 — это действующий двигатель железной дороги Дуранго и Сильвертон в Дуранго, штат Колорадо.
  • Второе появление Чака Хиттинджера во франшизе после роли в первом фильме “Акулий торнадо”.
  • Мерлин носит зуб мегалодона как амулет.
  • На улицах в городке Старого Запада можно заметить вывеску “Doc Brown's”. Это отсылка на фильм “Назад в будущее”.
  • Зазубренное лезвие меча, который Фин достает из камня, напоминает о его любимом оружии — бензопиле.

Фин должен вернуться в прошлое и воссоединиться со своей командой борцов с акулами, чтобы остановить первый акулий торнадо и спасти человечество.

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Ферранте
В ролях
Йен Зиринг
Йен Зиринг
Тара Рид
Тара Рид
Джуда Фридландер
Джуда Фридландер
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний акулий торнадо: Как раз вовремя 2 постера
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Последний акулий торнадо: Как раз вовремя смотреть онлайн

Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
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