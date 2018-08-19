Последний акулий торнадо: Как раз вовремя, 2018

Чтобы спасти человечество, практически полностью уничтоженное в результате предыдущего акульего торнадо, Фин и его сын Гил путешествуют по прошлому: эпохе динозавров, Дикому Западу и другим историческим периодам. Их цель — воссоединиться с командой борцов с акулами и предотвратить губительные последствия самого первого торнадо, ставшего причиной всех последующих.
Фин должен вернуться в прошлое и воссоединиться со своей командой борцов с акулами, чтобы остановить первый акулий торнадо и спасти человечество.