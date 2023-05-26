По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля

От документалки про китайских рабочих до новой картины Уэса Андерсона.

Во Франции подходит к завершению 76-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие вновь стало местом открытий и дебютов множества прекрасных авторских фильмов из разных уголков мира, которые будут удивлять и радовать зрителей весь последующий год. Мы расскажем вам о десяти самых примечательных картинах фестиваля, получивших высочайшие оценки от профессиональной прессы. Каждая картина в списке будет сопровождаться выдержками из рецензий и оценкой от жюри журнала Screen, в которое входят ведущие кинокритики мира.

Молодость (Весна)

Режиссер: Ван Бин

Эта документальная картина посвящена рабочему району Лимин, расположенному недалеко от Шанхая. Ежегодно множество молодых людей из провинции Юньнань покидают свои села и приезжают сюда в поисках работы. Зачастую они живут в небольших студиях или общежитиях с антисанитарными условиями. У них нет времени и мест для встречи. Будучи подростками, они вынуждены жить как взрослые. Нестабильная экономическая ситуация и географическая удаленность сжигают их молодость. Ван Бин прожил с этими людьми год, снимая их на работе и дома. В его объектив попал каждый момент их профессиональных, романтических и дружеских отношений. В конце года он поехал с ними в Юньнань, чтобы встретиться с их семьями и отпраздновать китайский Новый год.

Автор Little White Lies Кейтлин Квинлан заявила, что фильм удачно раскрывает глобальные темы на конкретном примере:

«Китайский мастер медленно показывает повседневный быт работников лишь нескольких из 18 000 швейных фабрик страны в этом масштабном и вместе с тем очень сфокусированном документальном фильме».

Бен Кролл из IndieWire восхитился техническим мастерством режиссера:

«Бесстрастная ручная камера Вана терпеливо ждет, когда жизнь и свет пробьются сквозь трещины в бетонных гробницах ее героев. Подобно Брейгелю или Босху, «Молодость (Весна)» — это не индивидуальный портрет, а изображение типов».

Обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу отметил, что картина может прийтись по душе широкой аудитории, несмотря на свою специфичность:

«Зрителей может слегка ошеломить масштаб и дотошная детализация фильма, который снимался в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год. Однако атмосфера надежды и идеализма, царящая в среде молодых рабочих, не оставит аудиторию равнодушной».

Рейтинг жюри Screen: 2,8 из 4.

Молодость (Весна)

О сухой траве

Режиссер: Нури Бильге Джейлан

Молодой учитель надеется перевестись в Стамбул по окончании обязательной службы в маленькой деревне. После долгого ожидания он теряет всякую надежду вырваться из этого мрачного места. Однако его коллега Нурай помогает ему вернуть себе веру в будущее.

Сиддхант Адлаха из IndieWire воспринял картину достаточно неоднозначно, но все же поставил ей положительную оценку:

«Это одновременно одна из самых блестящих и одна из самых отталкивающих работ, показанных в Каннах за последние годы».

Автор Variety Гай Лодж согласился с данными утверждениями:

«Картина представляет собой долгое и томное, но медленно завораживающее зрелище».

А Питер Брэдшоу из The Guardian отметил «литературное качество» проекта:

«В этом отталкивающем и непонятном фильме есть что-то совершенно захватывающее. В его словоохотливости и разносторонности ощущается литературное качество».

Рейтинг жюри Screen: 2,8 из 4.

О сухой траве

Зона интересов

Режиссер: Джонатан Глейзер

Главные герои — комендант Освенцима Рудольф Хесс и его жена Хедвиг, которые пытаются построить семейную идиллию в своем новом доме, стоящем рядом с концлагерем.

Критик Daily Telegraph Робби Коллин восхитился отточенностью стиля фильма:

«Благодаря кропотливому кадрированию и отличному звуковому оформлению ужасы, которым посвящен фильм, пронизывают каждый кадр».

Кевин Махер из Times похвалил актуальность тематики картины:

«Это знаковый и чрезвычайно важный для нашего времени фильм, который совершенно не боится разговоров на сложные темы».

Наконец, Рафаэль Абрахам из Financial Times заключил, что лента превзошла ожидания прессы:

«Глейзер добился чего-то гораздо большего, чем превращения чудовищного в обыденное. Показывая крайнюю бесчеловечность как повседневность, он пробуждает в наших душах истинный страх».

Рейтинг жюри Screen: 2,8 из 4.

Зона интересов

Траектория падения

Режиссер: Жюстин Трие

Немецкая писательница становится главной подозреваемой в деле об убийстве ее мужа, упавшего со скалы. Единственным свидетелем трагического происшествия является ее малолетний незрячий сын, уверенный в невиновности матери. Однако чем дальше продвигается расследование, тем больше ребенок начинает сомневаться в родительнице.

Жон Форш из THR похвалил общее качество фильма:

«Режиссер и главная актриса демонстрируют высшее мастерство».

Стив Понд из The Wrap оценил то, как Трие работает с детективным сюжетом:

«Траектория падения» проста по своему стилю, но тонка в том, как режиссер выстраивает интригу. Это напряженный и невыносимый, но в то же время утонченный и способный принести чувство удовлетворения фильм».

Автор Time Out Филип Де Семлиен также отметил тонкую проработку многих элементов ленты:

«Полная постепенно раскрывающихся тонкостей «Траектория падения» — это семейная трагедия, завернутая в форму судебной драмы, в которой главным подозреваемым выступает вовсе не главная героиня, а сам институт брака».

Рейтинг жюри Screen: 3 из 4.

Траектория падения

Режиссер: Тодд Хейнс

В центре сюжета — супружеская пара, скандальный роман которой некогда стал достоянием широкой общественности. Спустя двадцать лет известная актриса решает снять фильм об этом инциденте, из-за чего на героев вновь со всех сторон обрушивается давление, которое они оказываются не в состоянии выдержать.

Критик Independent Джеффри Макнаб похвалил выступления главных звезд фильма, Натали Портман и Джулианны Мур:

«Май, декабрь» — фильм без излишеств и спецэффектов. Проект построен вокруг персонажей, воплощенных потрясающими Портман и Мур. Актрисам удается добиться эффектов, которые, как правило, недоступны более традиционным лентам».

Томрису Лаффли из The Wrap пришлась по душе моральная неоднозначность сюжета:

«Режиссер сделал нечто невероятное: пьянящий, жесткий и неоднозначный в моральном плане сюжет. А ведь в наше время для кинематографа моральное потворство, к сожалению, стало нормой».

Наконец, Кевин Махер из Times описал ленту так:

«Чрезвычайно захватывающий фильм о голливудском тщеславии, человеческом садизме и способности к самообману».

Рейтинг жюри Screen: 3 из 4.

Май, декабрь

Опавшие листья

Режиссер: Аки Каурисмяки

Незамужняя Анса живет в Хельсинки. Она работает в супермаркете и ежедневно выкладывает продукты на полки. Однажды она случайно встречает одинокого рабочего и алкоголика Холаппу. Вопреки всем разногласиям, они начинают пытаться построить отношения, благодаря чему Холаппе удается побороть свою зависимость.

Автор Toronto Star Питер Хауэлл назвал фильм одним из главных сюрпризов фестиваля:

«Неожиданный подарок для публики от мастера минимализма Каурисмяки».

Питер Брэдшоу из The Guardian отметил добрую и романтичную атмосферу проекта:

«Это романтичный и добродушный фильм, выдержанный в лаконичном стиле, который никоим образом не принижает и не иронизирует над эмоциями героев».

Критик Little White Lies Дэвид Дженкинс ознаменовал собой начало новой главы в творчестве Каурисмяки:

«Это замечательный фильм, в котором нет ничего лишнего. Каурисмяки все же нашел баланс между ироничной отстраненностью и большой, смелой эмоциональностью».

Рейтинг жюри Screen: 3,2 из 4.

Опавшие листья

Rapito («Похищенный»)

Режиссер: Марко Беллоккьо

Сюжет основан на реальной истории еврейского ребенка Эдгардо Мортара. В 1858 году власти Ватикана силой забрали его из семьи, чтобы притеснить еврейскую общину и удовлетворить свои миссионерские амбиции. Попав на воспитание к священникам, невинное дитя вырастает настоящим фанатиком.

Джордан Минцер из THR описал проект следующим образом:

«Увлекательный фильм, посвященный правдивой истории об итальянском антисемитизме и безумствах католической церкви прошлого».

Джессика Кианг из Variety порекомендовала фильм к просмотру:

«В Rapito есть много элементов, благодаря которым его можно смело рекомендовать к просмотру».

Питер Брэдшоу из The Guardian сравнил ленту с лучшими произведениями литературы:

«Это насыщенная мелодрама, наполненная пылкостью Виктора Гюго или Чарльза Диккенса. Она повествует об ужасном эпизоде из истории католической церкви Европы, связанном с антисемитизмом и жестоким обращением с детьми».

Рейтинг жюри Screen: 1,8 из 4.

Похищенный

Монстр

Режиссер: Хирокадзу Корээда

Мать маленького Минато замечает, что ее сын начал вести себя странно. Пытаясь выяснить причину перемен в его настроении, она узнает, что их виновником является учитель мальчика. Она врывается в школу и требует от него рассказать о том, что произошло с Минато. Постепенно тайны учителя и ученика выходят на свет.

Ричард Лоусон из Vanity Fair оценил эмоциональную глубину фильма:

«Режиссер не сдерживает эмоций. Фильм концентрируется на глубокой драме, кульминация которой наступает в лирическом моменте принятия себя».

Критик Vulture Бильге Эбири отметил, что картина раскрывается не сразу:

«По мере того как элементы загадки сходятся друг с другом, начинает вырисовываться история о тошнотворной нежности, о том, как дружба, любовь, стыд и отвержение зачастую сосуществуют в одном флаконе».

Николас Барбер из BBC похвалил проект за проработанность и актуальность:

«Монстр» — это детализированная и глубоко сострадательная хроника грязной современной жизни».

Рейтинг жюри Screen: 2,4 из 4.

Монстр

Четыре дочери

Режиссер: Каутер Бень Ханья

Туниска Ольфа — мать четырех дочерей. Однажды два ее ребенка бесследно исчезают. Чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, режиссер Каутер Бен Ханья нанимает профессиональных актрис и просит их на время заменить пропавших девушек. Через хронику взаимодействия Ольфа и артисток зрители знакомятся с историями жизней членов семьи. В фильме смешаны документальные и художественные элементы.

Автор Time Out Филип Де Семлиен сравнил мастерство Ханьи с «кинематографическим набором LEGO»:

«Режиссер обращается с материалом как с кинематографическим набором LEGO: берет строительные блоки и создает из них нечто очищающее, трогательное и оригинальное».

Венди Иде Screen International написала:

«Четыре дочери» — это самобытная, смелая и оригинальная картина».

А Шарон Ваксман из The Wrap отметила значимость созданной режиссером картины:

«Четыре дочери» переносит зрителей в интимный внутренний мир семейных уз, чтобы показать актуальную для нашего времени историю. Сюжет наполнен личной болью, но обладает глобальным смыслом».

Рейтинг жюри Screen: 2,3 из 4.

Четыре дочери

Режиссер: Уэс Андерсон

Действие разворачивается в середине 1950-х в небольшом городке у метеоритного кратера. Каждый год в это место съезжаются юные энтузиасты астрономии и космонавтики со всей страны, чтобы поучаствовать в научных дискуссиях и поделиться опытом. Однако на этот раз слет оказывается прерван загадочными событиями, способными изменить судьбу всего человечества.

Дэвид Дженкинс из Little White Lies назвал фильм одной из лучших работ Андерсона:

«Уэс Андерсон возвращается на экраны со своим самым ослепительным и насыщенным фильмом, украшенным сногсшибательным актерским ансамблем».

Критик IndieWire Дэвид Эрлих отметил, что картина полна сюрпризов:

«Этот фильм подкрадывается к зрителю незаметно, вводит вас в заблуждение, притворяясь простой разрозненной коллекцией отдельных мелких сценок. Но чем глубже вы погружаетесь в него, тем больше его игривые ритмы начинают складываться в рифмы».

Наконец, Питер Хауэлл из Toronto Star заявил, что поклонникам предыдущих работ режиссера лента точно придется по душе:

«Для поклонников режиссера, которые обожают оригинальный стиль повествования Андерсона, его подход к кастингу и выстраиванию визуальной составляющей своих фильмов, эта картина обязательна к просмотру».

Рейтинг жюри Screen: 2,2 из 4.