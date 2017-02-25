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Над глубиной: Хроника выживания Над глубиной: Хроника выживания
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Open Water 3 Cage Dive

Над глубиной: Хроника выживания, 2017

2017 / Австралия
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Фильм о том, что делать, когда оказываешься в ловушке рядом с акулами
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Над глубиной: Хроника выживания» - это дебютный проект режиссёра Джеральда Рашионато. Как это часто бывает в картинах начинающих режиссёров, в ней снялись малоизвестные актёры. Среди них: Меган Пета Хилл («Хроники Нарнии: Покоритель зари», «Сверхъестественное»), Джоэль Хоган («Трэвис Дженкинс»), Сюзанн Дервиш-Али и другие.

В центре сюжета австралийской картины «Над глубиной: Хроника выживания» окажутся трое американских студентов. Они едут в жаркую Австралию, где планируют провести экстремальный отдых, погрузившись в клетке в океан, чтобы встретить Большую белую акулу. Однако в итоге всё происходит не так, как они ожидали, и ребятам приходится столкнуться с ней лицом к лицу без всякой защиты. Кто же выживет?

- Фильм «Над глубиной: Хроника выживания» является дебютом для Джеральда Рашионато

- Режиссёр Джеральд Рашионато также выступил в качестве сценариста, продюсера, монтажёра и оператора своей картины 

Эта история о трех американских студентах, которые решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к Большой белой акуле в Южной Австралии. Веселое приключение – такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все на свои места: друзья оказались в открытом море наедине с Большой белой акулой. Этот фильм является документальным свидетельством их попытки выживания в этих условиях.

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера онлайн 11 августа 2017
Премьера в мире 25 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Джералд Рашионато
Джералд Рашионато
В ролях
Меган Пета Хилл
Меган Пета Хилл
Джоэль Хоган
Джоэль Хоган
Сюзанн Дервиш-Али
Сюзанн Дервиш-Али
Пит Вэлли
Пит Вэлли
Джош Поттхофф
Джош Поттхофф
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Над глубиной: Хроника выживания смотреть онлайн

Над глубиной: Хроника выживания
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Если вы не знаете, "Cage Dive" (именно так называется фильм на английском) - это такое экстремальное развлечение, когда туристов в аквалангах в клетке погружают в море, и приманивают акул. давинг с акулами, ога. Акулы бьются об клетку, адреналин зашкаливает, довольные дайверы орут от страха, деньги текут рекой. Остросюжетный триллер "Над глубиной: Хроника выживания" именно об этом. Трое туристов приезжают в Австралию, чтобы снять фильм для конкурса и понырять с акулами. Ах,…
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Дмитрий Шилов 16 августа 2017, 03:02
Клетка с акулами
Если вы не знаете, "Cage Dive" (именно так называется фильм на английском) - это такое экстремальное развлечение, когда… Читать дальше…
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13 голосов
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