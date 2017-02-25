Над глубиной: Хроника выживания, 2017

«Над глубиной: Хроника выживания» - это дебютный проект режиссёра Джеральда Рашионато. Как это часто бывает в картинах начинающих режиссёров, в ней снялись малоизвестные актёры. Среди них: Меган Пета Хилл («Хроники Нарнии: Покоритель зари», «Сверхъестественное»), Джоэль Хоган («Трэвис Дженкинс»), Сюзанн Дервиш-Али и другие.

В центре сюжета австралийской картины «Над глубиной: Хроника выживания» окажутся трое американских студентов. Они едут в жаркую Австралию, где планируют провести экстремальный отдых, погрузившись в клетке в океан, чтобы встретить Большую белую акулу. Однако в итоге всё происходит не так, как они ожидали, и ребятам приходится столкнуться с ней лицом к лицу без всякой защиты. Кто же выживет?