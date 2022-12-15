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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Исторический 2008

Рейтинг фильмов в жанре исторический 2008 года

Адмиралъ
1 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Чтец
2 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Тарас Бульба
3 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Еще одна из рода Болейн
4 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
5 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Герцогиня
6 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Александр. Невская битва
7 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Мы из будущего
8 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Тайна Чингис Хаана
9 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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9.0
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