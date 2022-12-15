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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2016

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2016 года

Любой ценой
1 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Эластико
2 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Иллюзия обмана 2
3 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Коллектор
4 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
5 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Механик: Воскрешение
6 Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.9
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Перестрелка
7 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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