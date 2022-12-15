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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2000

Рейтинг фильмов 2000 года

Изгой
1 Изгой
приключения, драма 2000, США
8.8
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Гладиатор
2 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Брат 2
3 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Чего хотят женщины
4 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
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Малена
5 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Реквием по мечте
6 Реквием по мечте
драма, криминал 2000, США
8.2
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Динозавр
7 Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.1
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Патриот
8 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Пункт назначения
9 Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер 2000, США
8.0
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Шоколад
10 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Американский психопат
11 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Помни
12 Помни
криминал, мистика, триллер 2000, США
7.4
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Люди Икс
13 Люди Икс
триллер, боевик, приключения, фантастика 2000, США
7.4
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Билли Эллиот
14 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Пляж
15 Пляж
драма, триллер, приключения 2000, США / Великобритания
7.3
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Ослепленный желаниями
16 Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, Германия / США
7.1
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