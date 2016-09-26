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Киноафиша Рецензии «Реквием по мечте»: Рецензия Киноафиши

«Реквием по мечте»: Рецензия Киноафиши

26 сентября 2016 00:00
«Реквием по мечте»: Рецензия Киноафиши
Шаги к апокалипсису

Сара Голдфарб - пожилая женщина, одиноко живущая в своей квартирке. Ее радости немногочисленны: редкие визиты взрослого сына Гэри и программа по телевизору, которую она смотрит не переставая - типичное громкоголосое и весьма вульгарное рекламное шоу, где герои якобы одерживают победу над своими вредными привычками. Сара мечтает попасть на это шоу - и однажды ей звонят с приглашением. Вдохновившись, она решает во что бы то ни стало похудеть и начать пить курс чудо-таблеток, чтобы в минуту славы появиться в своем лучшее платье. Сын героини хочет разбогатеть и открыть вместе со своей девушкой модный бутик - правда, бизнесом занимается совсем не законным: продает наркотики, которые принимает и сам.

Кадр из фильма “Реквием по мечте”
Кадр из фильма “Реквием по мечте”

Итак, у каждого героя есть мечта, однако уже с первых кадров мы понимаем, что как раз-таки с ней, мечтой, что-то не в порядке - и дело, разумеется, не в наставительной банальности о том, что принимать запрещенные вещества - плохо, равно как и просиживать часы перед ящиком. Аронофски счастливо обходится без дидактики, но развертывает другую задачу и показывает крах этих надежд - болезненный и предрешенный заранее. Поэтому тот, кто в начале картины заподозрил в ней что-то беккетовское, не так уж и ошибся: ничему этому сбыться не суждено, так что фильм - о тотальной невозможности, верно угаданной режиссером. Однако финальная точка его интересует мало: автор с жаром сосредотачивается на процессе и конструирует для каждого героя личный ад. За эту скрупулезность его не раз упрекали критики, но именно она дает потрясающе объемный эффект.

Кадр из фильма “Реквием по мечте”
Кадр из фильма “Реквием по мечте”

Аронофски - из тех режиссеров, которые не жалеют выразительных средств, и это как раз тот случай, когда они расходуются не впустую. Крупные планы расширения зрачков и втягивания порошка в носовые проходы, микросъемка того, что происходит в этот момент внутри организма, трясущаяся ручная камера - весь механизм искусственного наслаждения подается без предупреждения резко, внахлест другими кадрами, смонтированными, как клип. Эта судорожная, почти эпилептическая манера как нельзя лучше отвечает идее и сопровождает персонажей на всем их пути к тому, что никогда не исполнится. В какой-то момент издерганность едва не начинает довлеть над “ненаркотическими” чувствами и историями героев - то есть, над тем, что они способны испытывать просто так, без кайфа. Но постепенно эти чувства плотно и окончательно замещаются на ощущения от дозы. Так, в отношениях героев Джареда Лето и Дженнифер Коннелли наступает разлад, и нехватка денег на дозу толкает девушку на сознательную измену, обставленную в максимально мрачном свете: покорное выражение лица, неприятные объятия и заветный пакетик после.

Кадр из фильма “Реквием по мечте”
Кадр из фильма “Реквием по мечте”

Метаморфозы с Сарой (в ее роли - звезда Голливуда прошлых лет Эллен Бёрстин) происходят, главным образом, внутри - от амфетаминов психика непоправимо расстраивается, и все цели затмевает желание попасть на экран, в шоу, которое видится ей во сне и наяву. Видится до отчаянной навязчивости, и Бёрстин буквально вжилась в образ, по мнению многих, повторив свой оскароносный успех после фильма “Алиса здесь больше не живет”. Поэтому так невероятно силен кульминационный момент для ее героини, когда шоу вместе с героями из телевизора, в который так упорно пялится Сара, перекочевывает ее воспаленное сознание и начинает творить там жесткий бурлескный трэш. Вероятно, если бы не первоначальный посыл, линию Сары можно было бы принять за крик о порабощении массовой культурой - настолько она мощна.

И тем не менее, для Аронофски важен не грустный финал, а то не менее страшное и горькое, что на этот финал выводит - шаги на пути к апокалипсису, из которых и складывается реквием.

Александра Подольникова

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