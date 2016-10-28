«Синдбад. Пираты семи штормов»: Рецензия Киноафиши

Йо-хо-хо, и бутылка рому! Безалкогольного рому…

Пиратом быть тяжело. Еще хуже быть неудачником. А вот некий моряк Синдбад относится к обеим категориям одновременно: он и пират, и неудачник в одном лице. И потому доля его горька. За последний год пиратская деятельность по захвату чужих судов перестала приносить прибыль – Синдбаду удалось взять в плен лишь крошечную рыбацкую лодку, да и то старика-рыболова потом долго пришлось кормить. В общем, не бизнес, а сплошное недоразумение. И посему Синдбад решает специализацию поменять: из пиратов переквалифицироваться в морских купцов.

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

А в славном городе Александрии (куда направляется наш герой для закупки товаров) меж тем случается горе. Исчезает священная реликвия (какая именно не скажу – секрет). И пока полгорода бьется в истерике на площадях, виновник пропажи, старик Антиох, тихонечко завывает от горя в убогом гостиничном номере – он очень надеялся, что реликвия вернет ему молодость, а она (реликвия) отказывается это делать. И теперь ему нужно плыть на Остров Скелета, плыть через Море Семи Штормов – только там удастся помолодеть. Но ведь туда еще надо доехать… А какой дурень потащится в такую даль на верную смерть? Разве только Синдбад….

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

Ужасно не хочется ругать русский мультфильм. Нет, ну вот правда. Нашему кино сейчас тяжело, а уж анимационному – и подавно. Но не ругать «Синдбада» не получается в принципе. Да, возможно, задумка была неплохой: пиратская тема – интересна зрителям и успешна с коммерческой точки зрения. Но это при хорошем исполнении. А «Синдбад. Пираты семи штормов» от хорошего исполнения так же далек, как третьесортный пират Кесал от победы на конкурсе корсаров.

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

Вот, вроде бы, есть залихватски написанный сценарий: множество сюжетных поворотов, переодевания, погони, артефакты, в конце концов. Но по факту, мы имеем совершенно случайный набор сцен, мало связанных между собой. Вот героя его товарищи высаживают на необитаемый остров. Вместо этого он мог бы улететь на жар-птице или уплыть на рыбе-ките. Разницы никакой. Хотя бы потому, что через пару минут он снова будет на корабле. И если бы он с него не уходил, ничего бы не изменилось. Вообще ничего.

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

То же можно говорить и о большинстве других сцен – их выбор совершенно необязателен, их выбор случаен. Пресловутое Море Семи Штормов занимает 2-3 минуты экранного времени, а шторма и вовсе нет – так, пара брызг, не более. Герои мечутся из стороны в сторону, то решая бросить пиратское ремесло, то снова поднимая пиратский флаг. Мотивация, ясное дело, отсутствует в принципе. Так же ведут себя и артефакты: выпил Синдбад эликсира везения … и сразу же про него забыл. Придумка хорошая, а исчезла без следа. Мог бы не пить, собственно. Никто бы не «пострадал», кроме хронометража. Ну, или вкусить компота вдохновения заодно, чего уж…

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

Кстати, такой компот авторам бы тоже не помешал. Особенно художникам. Потому что анимация скучна и традиционна почти до зевоты. «Синдбад» как будто опоздал лет на 15-20, если не больше: именно так выглядит его рисунок. Персонажи тоже мало чем отличаются от тех, кого мы видели уже не одну тысячу раз. С музыкой и вовсе беда. Фоновое сопровождение невзрачно, а песен от силы две-три, причем одна из них гениальна («Эй, моряк» перепета бывшей солисткой группы «Ленинград»), а вторая (та-дам!) сведена так отвратительно, что кажется, будто певец не попадет в тональность…

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

При всем при этом, впечатления откровенной халтуры все-таки не возникает. Над мультфильмом явно работали, явно хотели понравиться. Агрессии в фильме нет, пошлости тоже. Но это, пожалуй, один из немногих плюсов. Потому что иронии, например, тоже днем с огнем не найти. А шутки и шутками-то назвать нельзя – не смешно от слова «совсем». Ни взрослым, ни маленьким. В общем, хотели как лучше, однако не получилось. Обидно, что и говорить.

Кадр из фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

В российском прокате с 27 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Синдбад. Пираты семи штормов»

Вера Алёнушкина