Начались съемки третьего сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Компания 1-2-3 Production и телеканал «ТНТ» объявили о начале съемок третьего сезона комедийного сериала «Полярный».

Центральные роли в шоу исполняют Михаил Пореченков («Родитель»), Ян Цапник («Шаляпин»), Александр Ратников («Капельник»), Катерина Шпица («Экипаж») и Иван Охлобыстин («Соловей-Разбойник»).

Главный герой — бывший бандит Витя (Пореченков), вынужденный скрываться от своих подельников в северном городке Полярный. В третьем сезоне Витя становится мэром Полярного, но обязанности руководителя провинциального населенного пункта оказываются совсем не так просты, как кажется на первый взгляд. Герою приходится разгребать множество дел, доставшихся ему «в наследство» от бывшего мэра Новикова (Цапник). Кроме того, он сталкивается с новым противником — молодым и наглым Ломаемым (Ратников). Однако, несмотря на все навалившиеся невзгоды, Витя даже не думает сдаваться и намеревается решить все возникшие вопросы справедливо и по-мужски.

Постановкой новых серий занимается Илья Аксенов, наиболее известный по сериалам «На краю света», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Родные».

Дата выхода третьего сезона «Полярного» пока неизвестна.