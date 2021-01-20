«День города»: Рецензия Киноафиши

Действие происходит в Любякине – затерянном на просторах великой Руси городка, которого, кажется, даже нет на карте. Но скоро в жизни этого города наступает важнейшее событие: через него проедет президентский кортеж. Все в городе – от администрации до простых рабочих – готовятся к встрече президента. Но вдруг абсолютно всё идёт не так.

Картина представляет собой набор юмористических новелл разной степени абсурдности. Периодически они пересекаются, но в целом остаются автономными, что подчёркивается не только жанровой разницей (какие-то представляют собой абсурдный хоррор, какие-то – почти социальную сатиру), но и разным качеством отрывков. Пожалуй, наиболее интересна глава Катерины Шпицы, которая играет Свету – амбициозную журналистку, пытающуюся взять интервью у президента несмотря ни на что, а мешает ей очень многое, например, смерть её оператора. Фрагмент держится на обаянии артистки и том, что она органично переигрывает, и это вполне соотносится с общим тоном фильма. И несмотря на маниакальность поведения Светы, мотивация её ясна, что делает героиню почти что положительной.

День города

Магистральная линия фильма – попытка властей города организовать проезд президента без эксцессов – не характеризуется какой-то выдержанностью: она то вроде как серьёзна, то доходит до дикого абсурда (ключевое слово – «зомби»). Здесь правда есть классный актёрский выход Михаила Тройника, знакомого массовому зрителю по недавним «Чикам».

Актёрский состав фильма в целом очень знаком зрителю, особенно если последний периодически смотрит «ТНТ» и недавние российские комедии. Пускай ненадолго, но на экране появляются любимые артисты: Максим Лагашкин, Евгений Михеев, Ян Цапник, даже Алла Михеева из «Вечернего Урганта». Всё это артисты с достойным комедийным потенциалом, но, к сожалению, большинству из них не достаётся ни одной хорошей и смешной сцены.

Впрочем, в редкие моменты, когда авторам удаётся удержать какой-то ровный тон, фильм действительно становится смешным. Проблема в том, что зритель смеяться будет раз в пять-десять минут, а остальное время, скорее всего, сидеть с недоумевающим лицом. Таким и остаётся общее впечатление: не совсем понятно, что это было за кино и зачем оно было сделано.

День города

С точки зрения сатиры, картина также не особо меткая. Она целится в традиционные проблемы отечественной действительности: жуликоватые чиновники, некомпетентные полицейские, пьянство, безалаберность, желание выслужиться перед вышестоящим начальством. Компенсируются они классическими русскими проявлениями удали, ситуационной гениальности, слабоумия и отваги. Проблема в том, сатира не получается острой, тем более оригинальной, а значит, и смешной.

Фильм понравится поклонникам и поклонницам абсурдистских российских комедий. Это простое и короткое кино, не оставляющее особо яркого впечатления, но и не провоцирующее грубого негатива.