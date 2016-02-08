«Ставка на любовь»: Рецензия Киноафиши

И да пребудет с вами покер!

Ах, какая барышня Анюта Скворцова (Катерина Шпица)! Глазенки наивные, фигурка точеная, плечики худенькие… Но за плечиками-то – Универ! И так скромна и застенчива, будто ей всего 14 стукнуло, а не все 22, как по паспорту. Парней же, однако, выбирать не умеет: угораздило её влюбиться в Давида! (Ованнес Азоян). Тот сам по себе парень-то хороший, только вот стопроцентный недотепа да и высшего образования нет. А потому в семействе Скворцовых натуральная паника. Отдать свое чадо коротышке-официанту – ну нет, спасибо, такой мезальянс как-то без надобности! Тем более что у кандидата в кавалеры сейчас не самый лучший период. Ибо, стараясь помочь товарищу, утопил Давид в близлежащей речушке красивый кабриолетик ценою в 12 лимонов…

Рассекречу-ка я один фактик, о котором прокатчики «Ставки на любовь» почему-то скромно, но упорно умалчивают. В 2012-м в Армении вышел фильм «Покер по правилам любви» (я абсолютно случайно на него наткнулась, пока готовила материал). Ну, вышел и вышел – кассу по местным меркам он собрал неплохую, хотя всенародным хитом так и не стал. На экспорт же отправлен не был. В главной роли – Ованнес Азоян, играющий... официанта-неудачника, который топит в соседнем водоеме дорогущую тачку, а потом в срочном порядке становится богом покера, дабы вернуть «утонувшие» деньги. Ничего не напоминает, нет? Тогда посмотрите трейлер. Сразу станет ясно, что «Ставка на любовь» - это ремейк армянского «Покера». Причем с одним и тем же главным актером. (Который, кстати, в Армении-то известен, а у нас – совершенно наоборот: «Ставка» - его дебют в наших палестинах.)

Надо признать, что в наследство от своего армянского «предка» «Ставке на любовь» досталось многое. И это не только большое количество персонажей-армян, но и кое-что ещё. Например, шутки. (Типа «США – Соединенные Штаты Армении»). Или, что гораздо хуже – «особенности» сценария, где буквально в каждом эпизоде прочитывается какая-то замшелая провинциальность. Наивность какая-то. Иногда на уровне дебилизма. Ну, вот например. Угробил сотрудник автосалона дорогущий кабриолет, за который клиент уже заплатил (!). И разгневанный покупатель (по совместительству местный мафиози) требует деньги назад, «иначе убью». Что делает хозяин салона?! Не желая быть убиенным, он ….сбегает! Сбегает, оставив в распоряжении мафиози кучу красивеньких иномарок, сбегает, не лишив виновного сотрудника доступа к этим машинкам (которого, на минуточку, тоже хотят убить за долги!)… Но ведь можно было никуда не бегать, а просто перевести деньги назад! И все! А жена мафиози, она же глава города?! Узнав, что муж ей изменяет, она рвет его «помилование» и настаивает на аресте! Как будто благоверный третировал округу без её ведома, и она не знает, откуда у него миллиарды… Как будто она сама не сядет вместе с ним!

Ладно, шут с ней, с логикой. Давайте о другом. Как ни крути, по своей сути «Ставка на любовь» - это ромком (то есть романтическая комедия, если вдруг кто не знает). Так вот: с комедийной частью авторы хоть как-то справляются (улыбнуться пару раз, наверное, можно, хотя о гомерическом хохоте забудьте сразу), но что касается «романтизма»… Товарищи дорогие, это же просто тихий ужас. Я бы даже сказала, тишайший. Пара Шпица-Азоян смотрятся вместе настолько нелепо (именно нелепо, а не смешно, не комично), что подозревать их героев даже в легкой симпатии – моветон. У второй влюбленной пары шансов на зрительское любопытство гораздо больше, однако Косте и Оле «нарисовали» такую фальшивую ситуацию знакомства, что желание сопереживать и сочувствовать загибается на корню. А раз нет ни симпатии, ни интереса… Да, вы правильно поняли – остается зевать, смотреть на часы и обреченно жевать попкорн.

Вера Алёнушкина