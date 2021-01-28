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Постер сериала Топи
Постер сериала Топи
Постер сериала Топи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Топи

Топи (2021 - …)

Топи 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут
О чем сериал

«Топи» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре остросюжетного триллера. Действие разворачивается вокруг пятерых москвичей, которые вынужденно отправляются жить в монастырь. Таким образом герои пытаются уйти от некоторых жизненных проблем, которые давят на них. Изначально ребята воспринимают свою поездку как интересное приключение, однако по ходу развития событий они понимают, что все далеко не так просто, как может показаться. То, от чего герои так упорно пытались сбежать, начинает к ним приближаться. Есть ли какая-то возможность остаться в безопасности в деревне Топи?

В ролях
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Александра Бортич
Александра Бортич
Вадим Цаллати
Вадим Цаллати
Иван Янковский
Иван Янковский
Максим Суханов
Максим Суханов
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Топи - Сезон 1 Сезон 1
2021, 7 эпизодов
 
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саундтрек сериала Топи
Кадры из сериала
Интересные факты

Изначально режиссером сериала должен был стать Николай Хомерики, однако из-за его занятости во главе проекта оказался Владимир Мирзоев.

Работа над сценарием началась еще в 2011 году. Как утверждает автор Дмитрий Глуховский, министерство культуры отказало в финансировании, из-за чего производство было заморожено на неопределенный срок. В 2014 году черновой вариант попал в руки к Мирзоеву. Выпущенный им телесериал «Борис Годунов» пришелся Глуховскому по душе, тогда как режиссеру понравился сценарий. Однако найти продюсера Владимира Маслова дуэту удалось лишь в 2019 году. Стремительно развивающийся онлайн-стриминг, позволяющий снимать без оглядки на цензурные ограничения, дал «Топям» зеленый свет.

По словам Глуховского, работая над финальным драфтом, он вдохновлялся треками группы «АИГЕЛ». Некоторые из них в итоге вошли в официальный саундтрек.

Персонажи основаны на реальных людях, с которыми Глуховскому доводилось сталкиваться в детстве, когда он жил в Костромской области.

Композитором выступил Ryan Otter, ранее написавший музыку к сериалам «Гоголь», «Метод» и «Триггер».

До начала съемок Тихон Жизневский не работал в кино и на телевидении более шести лет. После участия в мини-сериале «7 футов под килем» (2014) актер исчез с экранов, сконцентрировавшись на театре. В декабре 2020 года Жизненский вернулся в фильме «Огонь», тогда как «Топи» появились на «Кинопоиске HD» спустя месяц.

Актер Максим Суханов, сыгравший водителя такси, прежде появлялся сразу в нескольких театральных постановках Владимира Мирзоева.

В 2020 году на экраны вышел другой российский сериал «Территория» на схожую тематику. В обоих случаях рассказывается о городских жителях, оказавшихся в глубинке и столкнувшихся там с проявлениями мистического. Сам Глуховский в интервью отзывался о «Территории» крайне негативно.

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