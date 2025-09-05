Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита»

На Rotten Tomatoes фильм имеет на данный момент 89% «свежести» на основе 27 рецензий.

Стрим-сервис Netflix выпустил тизер-трейлер политического триллера Кэтрин Бигелоу «Дом динамита», мировая премьера которого состоялась на днях в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. На острове Лидо картина удостоилась 11-минутной овации.

В центре сюжета — Оливия Уокер (Ребекка Фергюсон), занимающая должность старшего дежурного офицера Ситуационного центра. Однажды она и ее коллеги замечают, что в сторону США неизвестно кем была запущена одна-единственная ядерная боеголовка. Оливии нужно в кратчайшие сроки выяснить, откуда была запущена бомба, которая вот-вот сравняет с землей Чикаго.

В актерский состав также вошли Идрис Эльба, Джаред Харрис, Трэйси Леттс, Энтони Рамос, Моусес Ингрэм, Джона Хауэр-Кинг, Грета Ли и Джейсон Кларк.

Бигелоу сняла «Дом динамита» по сценарию Ноа Оппенхайма. На пресс-конференции после мировой премьеры в Венеции постановщица отметила, что фильм был задуман как «призыв принять решение насчет того, что делать со всем этим оружием».

«Моим ответом стало бы сокращение ядерного арсенала. Как уничтожение мира может быть приемлемой оборонительной мерой?» — заявила Бигелоу.

Картина выйдет в ограниченный зарубежный прокат 10 октября, а 24 октября выйдет на Netflix.