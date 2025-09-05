Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита»

Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита»

5 сентября 2025 10:31
Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита»

На Rotten Tomatoes фильм имеет на данный момент 89% «свежести» на основе 27 рецензий.

Стрим-сервис Netflix выпустил тизер-трейлер политического триллера Кэтрин Бигелоу «Дом динамита», мировая премьера которого состоялась на днях в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. На острове Лидо картина удостоилась 11-минутной овации.

В центре сюжета — Оливия Уокер (Ребекка Фергюсон), занимающая должность старшего дежурного офицера Ситуационного центра. Однажды она и ее коллеги замечают, что в сторону США неизвестно кем была запущена одна-единственная ядерная боеголовка. Оливии нужно в кратчайшие сроки выяснить, откуда была запущена бомба, которая вот-вот сравняет с землей Чикаго.

В актерский состав также вошли Идрис Эльба, Джаред Харрис, Трэйси Леттс, Энтони Рамос, Моусес Ингрэм, Джона Хауэр-Кинг, Грета Ли и Джейсон Кларк.

Бигелоу сняла «Дом динамита» по сценарию Ноа Оппенхайма. На пресс-конференции после мировой премьеры в Венеции постановщица отметила, что фильм был задуман как «призыв принять решение насчет того, что делать со всем этим оружием».

«Моим ответом стало бы сокращение ядерного арсенала. Как уничтожение мира может быть приемлемой оборонительной мерой?» — заявила Бигелоу.

Картина выйдет в ограниченный зарубежный прокат 10 октября, а 24 октября выйдет на Netflix.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело» В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело» Читать дальше 4 сентября 2025
Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Читать дальше 5 сентября 2025
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел Читать дальше 4 сентября 2025
Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4» Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4» Читать дальше 4 сентября 2025
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Читать дальше 3 сентября 2025
Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Читать дальше 2 сентября 2025
Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Читать дальше 2 сентября 2025
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Читать дальше 1 сентября 2025
Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Читать дальше 4 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше