Три тысячи лет желаний
– Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
В некоторых моментах смешно, а в некоторых безумно.
Джордж Миллер снял своего "Аладдина" для взрослых и я думаю, что у него это получилось.
Я думаю, что посмотрю этот фильм ещё раз и даже схожу в кино во второй раз.
Отличные актёры, сюжет, саундтрек и многие другие плюсы есть в этом фильме.
Есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
9/10
но смотреть стоит на большом экране
