Три тысячи лет желаний - финальный дублированный трейлер
Три тысячи лет желаний. Финальный дублированный трейлер

Три тысячи лет желаний. Финальный дублированный трейлер

Дата публикации: 29 августа 2022
Три тысячи лет желаний – Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
Станислав Ян 9 сентября 2022, 13:16
Оценка
Красочная философская сказка для взрослых с приятным послевкусием. Похоже на Джармуша. Рекомендую.
9 сентября 2022, 13:16 Ответить
Александр Шибанов 9 сентября 2022, 23:19
Оценка
Немного затянуто с отсылками к истории .. но персонально я фильм оцениваю положительно, 7-8 баллов.
9 сентября 2022, 23:19 Ответить
Наталия Петряшова 11 сентября 2022, 01:38
Оценка
Соглашусь, что фильм-яркая, красочная, философская сказка с приятным послевкусием.Рекомендую.
11 сентября 2022, 01:38 Ответить
User 11 сентября 2022, 14:29
Оценка
Ни о чем.
11 сентября 2022, 14:29 Ответить
Дима Филиппин 12 сентября 2022, 23:56
Оценка
Фильм по началу интересный но в конце полная нудятина режиссёр слишком замудрил концовку
12 сентября 2022, 23:56 Ответить
Comon 16 сентября 2022, 02:01
Оценка
Средненько, но актёры стараются
16 сентября 2022, 02:01 Ответить
1lex_lex 16 сентября 2022, 19:00
Оценка
Не ходите - тогда не пожалеете!!!
16 сентября 2022, 19:00 Ответить
dimamarkovpro 16 сентября 2022, 20:43
Оценка
"Три тысячи лет желаний" – довольно странное, но довольно-таки интересное и отличное кино.
В некоторых моментах смешно, а в некоторых безумно.
Джордж Миллер снял своего "Аладдина" для взрослых и я думаю, что у него это получилось.
Я думаю, что посмотрю этот фильм ещё раз и даже схожу в кино во второй раз.
Отличные актёры, сюжет, саундтрек и многие другие плюсы есть в этом фильме.
Есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
9/10
16 сентября 2022, 20:43 Ответить
User 17 сентября 2022, 12:33
Интересно, необычно…
17 сентября 2022, 12:33 Ответить
Юля Шипина 17 сентября 2022, 13:23
Оценка
Круто снят, мне было интересно.
17 сентября 2022, 13:23 Ответить
Кристина Старостина 17 сентября 2022, 16:24
Оценка
Очень разочаровалась, думала будет интереснее, жалко потраченного времени!!!
17 сентября 2022, 16:24 Ответить
chentyruva.natalia 18 сентября 2022, 19:43
Оценка
Красивая романтичная история, где джин очень душевный, но грустный, потому что пережил страдания от своей доброты к тем кого любил и исполнял заветные три желания, но ему повезло, после тысячилетних скитаний, он встретил земную и человечную, одинокую и мудрую британку, единственную, кто ничего не хотел от джина, но она услышав его историю, так прочувствовала, что полюбила, и загадала стать его любовью, потом загадала чтобы джин вернулся в свой мир джинов...в один день он испарился, но спустя какое то время, в конце концов вернулся к ней, к своей человечной 😅
18 сентября 2022, 19:43 Ответить
Comon 19 сентября 2022, 11:52
в ответ на сообщение chentyruva.natalia от 18 сентября 2022, 19:43
Оценка
В отзывах обычно не пересказывают сюжет всего фильма - портите просмотр тем, кто его ещё не смотрел..
19 сентября 2022, 11:52 Ответить
Лилия Кириченко 21 сентября 2022, 16:15
в ответ на сообщение chentyruva.natalia от 18 сентября 2022, 19:43
А зачем рассказывать в комментариях весь сюжет? 😨😞
21 сентября 2022, 16:15 Ответить
Rye Rihehxux 23 сентября 2022, 08:15
Оценка
Классный фильм
23 сентября 2022, 08:15 Ответить
Рия Мириев 27 сентября 2022, 21:53
Оценка
Действительно прекрасное кино, и визуал и сюжет. Для почитателей "Выживут только любовники"
27 сентября 2022, 21:53 Ответить
Лидия Рэйн(Щетилова) 4 октября 2022, 19:31
Полный отстой, посмотрела трейлер, вроде норм, пошли - пожалели 100 раз и все, кто был в зале, выходили разочарованные. Ужасно затянуто, скучно, ни о чем... Размусолили ото всюду по чуть. Не рекомендую.....
4 октября 2022, 19:31 Ответить
ilyasova-mn 23 октября 2022, 09:28
Оценка
фильм серьёзный - филосовский, не коммерческий
но смотреть стоит на большом экране
23 октября 2022, 09:28 Ответить
Викуся Руссо 13 ноября 2023, 06:23
Оценка
Истории жизни джинсы, весьма интересны
13 ноября 2023, 06:23 Ответить
7.0 Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний драма, фэнтези, мелодрама, 2022, Австралия / США
