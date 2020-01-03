«Кошки»: Рецензия Киноафиши

Премьера оригинального мюзикла «Кошки» состоялась в далеком 1981 году на сцене Нового лондонского театра. В его основу лег сборник детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», рассказывающий о кошках с неповторимыми характерами и помогающий понять природу четвероногих пушистых животных. Мало кто мог поверить, что мюзикл окажется столь популярным. Впереди постановку английского композитора Э. Ллойда Уэббера ждал Бродвей, адаптации для многих стран, всеобщая любовь и экранизация. Режиссером ленты стал Том Хупер, подаривший нам оскароносную драму «Король говорит!» и, что более важно, до этого работавший над мюзиклом «Отверженные».

Полнолуние. Считанные часы остаются до начала ежегодного кошачьего бала, где членам Племени избранных позволят рассказать истории личных горестей и побед, чтобы один из них получил право на перерождение в новой жизни. Претенденты очень разношерсты: пожилой кот Гус (Иэн Маккеллен), предпочитающий наплыв театральности в номерах, Дженниэнидотс (Ребел Уилсон), любящая днем отлеживать бока, а по вечерам дрессировать мышей и тараканов, своенравный Рам-Там-Таггер (Джейсон Дэруло), постоянно меняющий свои желания, Бастофер Джонс (Джеймс Корден) – аристократ, обожающий поесть, и Макавити (Идрис Эльба) – местный волшебник и злой гений, никогда не попадавшийся на преступлениях и держащий в страхе всю округу. Это лишь первые участники бала, мечтающие покорить своего лидера Дьютерономи (Джуди Денч) – пожилую кошку, оставившую позади не один век. В это же время на ближайшую мусорку выбрасывают Викторию, больше не нужную своими хозяевам. Не успев прийти в себя и осознать новую реальность, она оказывается окружена бездомными котами, желающими познакомить ее с порядками на местных улицах и пригласить на кошачий бал, предварительно показав истории всех участников.

«Кошки» очень близко следует сюжету мюзикла. Количество диалогов исчисляется минутами, а песни буквально следуют друг за другом, не давая перевести дух. Перед нами постоянно возникают новые персонажи, стремящиеся поделиться своей историей, но не двигающие действие вперед. Картина имеет слишком общую завязку и почти лишена сюжета. Он слишком условен и больше походит на песенный конкурс, например, «Евровидение», где главными конкурсантами почему-то стали кошки. Всем отведено четкое время выступления, с трудом умещающееся в отведенный хронометраж, превращая фильм в набор видеоклипов. Довольно быстро становится понятно, что «Кошки» не способны предложить что-то еще и поддерживать интерес зрителя. После яркого, полного бурлеска, знакомства судьба персонажей перестает быть интересна и важна для сюжета, а единственная интрига кого же выберет героиня Джуди Денч, примитивна и лишена «кота в мешке».

«Кошки»

Сам мир кошек не пытается быть дружелюбным к зрителю. Буквально с первых минут невозможно разобраться в местных правилах. Одни герои носят обувь и верхнюю одежду, другие комфортно чувствуют себя в родном мехе. В попытке подчеркнуть образы создатели лишь усложняют и без того довольно молчаливый мир, не желающий приоткрывать свои секреты. Окончательно запутывает происходящее появление магии, намекая, что стоит прекратить задавать вопросы и обращать внимание лишь на прекрасные музыкальные номера и масштабные танцевальные постановки. Но если песни было сложно испортить, тем более в русской версии их снабдили субтитрами, то с хореографией все не так однозначно. Картина получила отличную постановку, которая практически полностью уничтожена визуальным исполнением.

Главной проблемой стали антропоморфные животные, созданные посредством компьютерного грима. Люди с цифровой шерстью и человеческими частями тела вызывают отторжение и даже пугают. Непонятно, что сложнее забыть Джуди Денч, грациозно задирающую ногу, марширующих тараканов или маленьких человекоподобных мышей с лицами детей. Цифровой грим не только создает странные образы, но и полностью уничтожает пластику. Движения актеров лишены естественности, они похожи на ожившие манекены, которые привел в движение злой кукловод, ставящий эксперименты в пугающем темном подвале. Последней каплей в этом визуальном безумии оказываются картонные декорации, усиливающие эффект бутафорности происходящего. Технические проблемы с недоделанной графикой (в Америке кинотеатры уже после премьеры получили обновленную версию, до нас доработки кажется не добрались) просто хочется оставить в стороне.

Сложно найти аргументы, чтобы посоветовать выйти из квартиры ради новых «Кошек», тем более, когда можно остаться дома и насладиться бродвейским мюзиклом. Экранизация не смогла стать праздником и рухнула под грузом больших амбиций, промахнувшись с исполнением и не переработав для большого экрана оригинальный материал. Эти кошкоподобные компьютерные люди лишены обаяния пушистых животных и едва ли заслуживают вашего внимания.

Константин Киценюк