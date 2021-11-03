«Тем больнее падать»: Рецензия Киноафиши

Бандит Нэйт Лав (Джонатан Мэйджерс — Канг Завоеватель в будущих фильмах киновселенной Marvel) промышляет разбоем, а в свободное время отдыхает в салуне любимой девушки Мэри Дилижанс (очаровательная Зази Битц). Нэйт оказался частью преступного мира не по своей воле, к этому его привели трагические обстоятельства — в детстве он стал свидетелем того, как отъявленный головорез Руфус Бак (Идрис Эльба) со своей бандой убил его родителей прямо за обеденным столом.

Спустя 20 лет Нэйт, одержимый местью (и, естественно, травматическим воспоминанием, которое, как и у Брюса Уэйна в «Бэтмене», оказывается не вытесняемым), занимается охотой на членов банды Руфуса. Не важно, кто из них кем стал за это время — священником, семьянином или пропойцей, — герой Мэйджерса находит их и отправляет на тот свет, не мудрствуя лукаво. Что до самого антагониста, то он находится в заключении, местный шериф поймал его и отправил в тюрьму. Правда, со дня на день его должны помиловать (даже отъявленному негодяю могут простить злодеяния), а значит, Нэйт Лав получит новый шанс отомстить мерзавцу.

«Тем больнее падать» — классический вестерн, аккуратно следующий канонам этого жанра. Многие считают, что столкновения ковбоев на Диком Западе — формат, который уже давно отошел в прошлое (нынешнее поколение кинематографистов в Европе и Америке интересуют в большей степени социальные драмы; где еще можно продемонстрировать боль социума «здесь и сейчас»). Но режиссер фильма британец Джеймс Сэмюэл с этим категорически не согласен. Дебютную полнометражную картину «К рассвету они умрут» (не путать с классикой «От заката до рассвета») — вестерн, препарировавший внутренний мир злодея, способного выйти сухим из игры в условную «русскую рулетку», — он снял в 34 года.

Тем больнее падать

Новая работа Сэмюэла идет по пути интроспекции героя, отягощенного чувством вины. Нэйт Лав — на самом деле не до конца повзрослевший ребенок, не в полной мере осознающий собственную жизнь и несущий за нее ответственность. По большому счету, ценности в его системе координат практически не существуют; в ходе повествования мы не сталкиваемся с его «Я». Факторы, которые по-прежнему держат его в этом бренном мире, как правило, связаны с другими людьми, окружающими героя. В первую очередь это Мэри Дилижанс, которую, как выяснится впоследствии, он оттолкнул ради плана мести, но к которой тяготеет как обычный живой человек, нуждающийся в тепле и заботе ближнего.

Сэмюэл, помимо раскрытия главного героя, уделяет внимание и персонажам второго плана. Их в кадре предостаточно, но запоминаются герои не более чем по одному-двум признакам. С одной стороны, за это постановщика можно было бы пожурить. С другой стороны, к харизматичным персонажам «Тем больнее падать» не стоит сильно привязываться — действие разворачивается достаточно динамично, чтобы некоторые из них попрощались с жизнью и больше не мозолили глаза. По законам жанра выйдут из строя, естественно, самые болтливые и хвастливые из них.

Вопреки предубеждениям, которые наверняка сложатся у части аудитории после прочтения слогана «афро-вестерн», это кино не выглядит как глянцевое торжество инклюзивности и толерантности. Такой задачи явно не было у режиссера. Более того, Нэйт Лав и некоторые другие герои фильма — реально существовавшие американские ковбои. Лав, кстати, присутствовал и в дебюте Сэмюэла — там его роль исполнил актер Майкл Кеннет Уильямс. В начале XX века Нэйт Лав, более известный как Дэдвуд Дик, написал и издал автобиографию (несмотря на законы эпохи рабства, он был грамотным — научился читать и писать в детстве благодаря своему отцу).

Тем больнее падать

Как поклонник вестернов, Сэмюэл не смог обойтись без обращения к классике. Эпизод освобождения Руфуса Бака из поезда, на котором этапировали заключенного, явно навеян «Большим ограблением поезда» Эдвина С. Портера. Фамилия возлюбленной главного героя — красивая отсылка на «Дилижанс» Джона Форда. Особенно эффектно выглядят сцены перестрелок команды добра и зла (конечно, условных — не забывайте, что перед нами история мести одного бандита другому; каждый из них далек от черно-белого мира). Режиссер по максимуму использует окружающее пространство, то и дело меняя панорамные зарисовки на крупные планы головорезов, без пяти минут готовых отправиться в лучший мир.

Сэмюэл грамотно удерживает свое детище от низвержения до комедии или драмы. Комичные эпизоды умело переплетены с мелодраматическими аспектами событий (особенно в финале, когда нежданно-негаданно возникает сюжетный твист, усугубляющий накал страстей). В конечном счете «Тем больнее падать» — драйвовое приключение нетривиального героя на пути то ли к спасению, то ли к моральному разложению. Концовку истории можно было бы уместить в новый библейский сюжет (no spoilers), вновь иллюстрирующий прописную истину о том, что месть не лекарство от боли, а рецепт для порождения нового витка насилия.