«Дом динамита»: Рецензия Киноафиши

Венеция в этом году может похвастаться возвращением именитых режиссеров после долгих перерывов. Так, Джим Джармуш показал свой первый фильм за шесть лет, а Гас ван Сент — за семь. Побила их оскароносная Кэтрин Бигелоу , прервав восьмилетнее затишье. Постановщица, построившая всю свою фильмографию вокруг американской геополитики, в новой картине обращается к теме ядерной угрозы.

Действие охватывает приблизительно двадцать минут до падения ядерной ракеты на Чикаго. Кто ее запустил и почему — загадка. Один и тот же отрезок времени мы видим несколько раз: через реакцию солдат на военной базе, сотрудников оперативного штаба Белого дома, Пентагона и самого президента. Поначалу формат впечатляет. Каждое пространство наполнено переговорами коллег, мерцающими экранами, звонящими телефонами. Изображение и звук разрываются постоянным напряжением. Но сюжетно с каждой новой перемоткой эмоциональное напряжение не нарастает, а рассеивается.

К техническому аспекту, как и во всех работах Бигелоу, претензий быть не может. Монтаж не новаторский, но идеально подходящий для «Дома динамита». Оператор « Игры на понижение » Бэрри Экройд выбирает документальную манеру съемки с постоянным зумированием, чтобы усилить реалистичность происходящего. Саундтрек Фолькера Бертельмана, получившего «Оскар» за работу над фильмом « На Западном фронте без перемен », изумителен. Неутихающие удары бочкой и волнующие струнные никогда не перетягивают на себя внимание, но добавляют еще больше напряжения к динамичному визуалу.

Единственная слабая часть картины — ее сценарий. Ноа Оппенхайм двадцать лет был журналистом, львиную часть этого времени посвятив работе на одном из крупнейших телеканалов США — NBC, где со временем возглавил новостное подразделение. Благодаря этому Ноа оброс связями с политической элитой и для достоверности сценария консультировался с бывшими сотрудниками Пентагона и Белого дома. Полученные знания помогли ему с точностью воспроизвести детали самой возможной реакции на угрозу ядерной атаки. Но столь сухой подход сделал его героев невзрачными, а диалоги перегруженными аббревиатурами.

Почти десять лет назад журналистский взгляд Оппенхайма на историю Жаклин « Джеки » Кеннеди принес награду Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий. Там, где интервью и документальная фактура становились основой нелинейного повествования о переживаниях главной героини после убийства мужа, его стиль был уместен. Однако уже в линейном политическом триллере с десятком героев « Нулевой день », где он выступил соавтором, все пошло совершенно иначе. Сбор ярких актеров современности, от Джесси Племонса до Роберта Де Ниро , утонул в этой растянутой истории без ясного посыла.

В «Доме динамита» тоже собрана галерея из знакомых лиц: Идрис Эльба , Ребекка Фергюсон и Грета Ли . Правда, все они появляются ненадолго и не успевают поистине завладеть экраном, превратиться в настоящих людей. Чем больше в подходе Оппенхайма документальности, тем меньше личной драмы без слезных пережимов, необходимой в хорошем кинематографе.

Оппенхайм и Бигелоу берутся за животрепещущую тему, показывая наш мир на грани неминуемого самоуничтожения. Пока другие фестивальные фильмы рекламировались в Венеции красивыми изображениями главных героев, маркетологи «Дома динамита» выбрали для постеров лаконичную черную надпись на красном фоне: «Не если. Когда». Замахнувшись на критику неподготовленности своей страны к ядерной атаке, создатели не решаются уйти в абсолют — сделать фильм-обманку, где ракета на радаре оказывается лишь сбоем системы (в реальности подобное случалось не раз). Такой ход стал бы дерзким выпадом против политической системы, логики решений всех персонажей истории. Вместо этого мы получаем очередной пафосный, но бесспорно мастерски сделанный военный фильм Бигелоу. Да, Земля сегодня и правда «дом динамита», но вряд ли эта картина обладает достаточной силой, чтобы раскрыть глаза причастным.