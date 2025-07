«Главы государств»: Рецензия Киноафиши

Сложно найти более несхожих глав государств, чем президент США Уилл Дерринджер (Джон Сина) и премьер-министр Великобритании Сэм Кларк (Идрис Эльба). Дерринджер — звезда голливудских боевиков, недавно победивший на выборах с отчаянно идиотским лозунгом: We did it at the box office and now we’ll do it in the Oval Office! Этакий лучезарный и наивный брат-близнец Арнольда Шварценеггера, которому, в отличие от «железного Арни», повезло родиться в Америке. Массы любят его едва ли меньше, чем милая дочурка и верная жена.

Кларк, напротив, одинок, угрюм и по-британски ироничен. Он занимает должность премьер-министра уже шесть лет, за которые успел растерять рейтинг и всякие надежды на то, что сможет изменить жизнь людей к лучшему. За его плечами служба в армии, учеба в Кембридже и долгий и упорный путь наверх, начатый в муниципальных многоэтажках Ист-Энда.

Естественным образом между лидерами свободного мира возникает неприязнь. Кларк смотрит на президента как на пустоголового профана, недостойного избрания. Дерринджер отвечает премьер-министру обидой за поддержку его противника на выборах — Кларк преломил с ним ритуальный фиш-н-чипс.

Остроту в их отношения добавляет старый добрый русский злодей. Торговец оружием Виктор Градов, сыгранный безо всякого озорства ирландцем Пэдди Консидайном, сначала уничтожает объединенную оперативную группу МИ-6 и ЦРУ в Испании, а потом устраивает нападение на «борт №1», на котором летели Кларк и Дерринджер. По законам бадди-муви странная парочка выживает и вынуждена объединиться.

«Главы государств» можно было бы назвать образцовым комедийным боевиком в духе 80-х, если бы не проявляющееся изредка чувство юмора Ильи Найшуллера. Хотя трейлер давал некоторые надежды на то, что режиссер «Никто» продолжит проказничать и хулиганить в излюбленном жанре, в самом фильме об этом напоминает только монтажная секвенция, раскрывающая историю воскрешения агента МИ-6 Ноэль Биссет (Приянка Чопра Джонас) да еще пара эпизодов.

Буйством визуальных аттракционов Найшуллер разбавляет сюжет для жанра дежурно непримечательный. Враги становятся друзьями, а среди героев второго плана предсказуемо затесался предатель. Привычен и ряд второстепенных персонажей. У бескомпромиссного садиста Градова есть несколько подручных, занимающихся грязной работой. Мямлящий хакер Артур Хэммонд (Стивен Рут), неубиваемые и почти бессловесные киллеры Саша (Александр Кузнецов) и Ольга (Катрина Дерден) — их образы невыразительны и запоминаются только из-за яркости сыгравших их актеров.

Каст вообще одна из самых сильных сторон фильма. В эпизоде в роли улыбчивой белорусской фермерши ex machina появляется Ингеборга Дапкунайте, Джек Куэйд зажигает в роли немного сумасшедшего агента ЦРУ Марти Комера, а Карла Гуджино, сыгравшая холодного вице-президента, солирует в финале. По ходу развития сюжета поначалу неловкий дуэт Эльбы и Сины становится достаточно комичным, чтобы оправдать принадлежность к бадди-муви. Выбивается из актерского ряда разве что невыразительная игра Приянки Чопры Джонас и Пэдди Консидайна — замечательного исполнителя, который здесь отбывает номер.

По сравнению с недавно вышедшей на том же Prime Video «Большой двадцаткой» — другим боевиком о президенте-бойце — в «Главах государств» больше динамики и совсем нет дидактики. Несмотря на политический фон и несколько шуток о НАТО, картина Найшуллера избегает тенденциозности. Как поминание героями бога всуе не делает фильм религиозным, так и политический антураж не делает его политическим.

Хотя несколько раз «Главы государств» все же указывают правильное время на политическом циферблате — скрытый злодей, проявляющийся только к финалу и задумавший развалить североатлантический альянс, оказывается вооружен изоляционистским лозунгом в стиле Трампа (America First). Сценаристы Джош Аппелбаум, Андре Немец и Харрисон Куэри, не делая акцент на политическом, без труда достигают идеологического баланса. Даже Градовым правят праведный гнев и месть за смерть сына, а не идейные установки.

Машина жанра у Найшуллера работает исправно. Если не считать пахнущее несвежими томатами начало, выбивающееся из общей идиотической тональности серьезностью, которую не разбавляют даже каламбуры Ноэль Биссет, «Главы государств» ни на секунду не останавливаются в своем сумасбродном беге с погонями и перестрелками, пока не достигают закономерного финала. Чего еще можно просить от комедийного боевика?