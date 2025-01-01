Меню
Идрис Эльба
Награды
Награды и номинации Идриса Эльбы
Idris Elba
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Сандэнс 2018
Мировое кино – драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2018
Панорама
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
