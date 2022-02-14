Оповещения от Киноафиши
Том Круз. Свет, камера, мотор

Том Круз. Свет, камера, мотор

Tom Cruise: Lights, Camera, Action 18+
О фильме

При упоминании имени Том Круза сразу вспоминаются его яркие роли в блокбастерах «Миссия невыполнима», «Топ Ган», «Человек дождя», «Ванильное небо». Его актерская карьера длится уже более сорока лет, и к своему 60-летнему юбилею Том может похвастаться наследием из более чем сотни работ в кино и на телевидении. За эти годы Томас Круз Мэйпотер IV из симпатичного подростка-сердцееда превратился в одну из самых влиятельных и противоречивых фигур Голливуда. Он считается не только талантливым актером, но и безбашенным каскадером: Круз почти всегда самостоятельно выполняет смертельные трюки в своих фильмах. Этот документальный проект стал ретроспективой самых ярких моментов жизни и творчества Тома Круза.

Страна Великобритания / США
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 февраля 2022
Премьера в мире 14 февраля 2022
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Tom Cruise: Lights, Camera, Action
Режиссер
Molly Mason
Рейтинг фильма

5.8
10 голосов
5.7 IMDb
Том Круз. Свет, камера, мотор - смотреть в онлайн-кинотеатре

Том Круз. Свет, камера, мотор

