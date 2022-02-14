При упоминании имени Том Круза сразу вспоминаются его яркие роли в блокбастерах «Миссия невыполнима», «Топ Ган», «Человек дождя», «Ванильное небо». Его актерская карьера длится уже более сорока лет, и к своему 60-летнему юбилею Том может похвастаться наследием из более чем сотни работ в кино и на телевидении. За эти годы Томас Круз Мэйпотер IV из симпатичного подростка-сердцееда превратился в одну из самых влиятельных и противоречивых фигур Голливуда. Он считается не только талантливым актером, но и безбашенным каскадером: Круз почти всегда самостоятельно выполняет смертельные трюки в своих фильмах. Этот документальный проект стал ретроспективой самых ярких моментов жизни и творчества Тома Круза.