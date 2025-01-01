Меню
Джессика Честейн
Награды и номинации Джессики Честейн
Jessica Chastain
Награды
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Gucci Prize
Победитель
Золотая малина 2020
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2021
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
