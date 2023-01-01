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Киноафиша Сериалы The Savant

The Savant ( - …)

The Savant
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

О ней никто никогда не слышал, но где-то в Соединенных Штатах Америки есть сверхсекретный следователь – молодая женщина, известная как Ученый. Она под прикрытием проникает в различные онлайн-группы ненависти, чтобы добыть ценнейшую информацию и узнать, кто их возглавляет. Главная цель этой бесстрашной и мужественной женщины состоит в ликвидации самых жестоких людей в стране. Савант не остановится ни перед чем, пока опасные преступники, представляющие угрозу безопасности мирного населения, не будут устранены. 

В ролях
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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