О ней никто никогда не слышал, но где-то в Соединенных Штатах Америки есть сверхсекретный следователь – молодая женщина, известная как Ученый. Она под прикрытием проникает в различные онлайн-группы ненависти, чтобы добыть ценнейшую информацию и узнать, кто их возглавляет. Главная цель этой бесстрашной и мужественной женщины состоит в ликвидации самых жестоких людей в стране. Савант не остановится ни перед чем, пока опасные преступники, представляющие угрозу безопасности мирного населения, не будут устранены.