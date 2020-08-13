«Агент Ева»: Рецензия Киноафиши

Респектабельного французского финансиста у аэропорта забирает автомобиль. За рулем — привлекательная женщина (Джессика Честейн). Будничный флирт приводит к тому, что машина останавливается на обочине, собеседница оказывается на заднем сиденье, а мужчина, уверенный в своей победе, вот-вот перейдет к наступлению. Вскоре на него будет наставлен пистолет, а оттянуть скорую гибель можно, только честно ответив на вопрос: «Что ты такого сделал, чтобы тебя заказали?» Ева — профессиональный киллер, и у нее два порока: побежденная зависимость от алкоголя и куда более пагубная — своеобразное сострадание к жертве. Тоска побуждает ее начать со своей «мишенью» разговор, но никто никогда не знает, почему по его душу пришла Ева. Терпению начальства (Колин Фаррелл) приходит конец, и как бы лучшего наемного убийцу в бюро ни защищал ее куратор (Джон Малкович), охота на нее уже началась. Чтобы залечь на дно, ей приходится вернуться к своим корням, домой, после неприятной истории, случившейся много лет назад. Кажется, ни сварливая мать, ни сестра, которая вот-вот выйдет замуж за бывшего парня Евы, — никто не рад ее видеть. Потому, помимо высокопрофессиональных солдат, большой угрозой становится прошлое, от которого до бутылки один шаг.

Агент Ева

Путь режиссера Тейта Тейлора всецело посвящен актерскому кино. К своим исполнителям он относится с особым трепетом, что не прослеживалось так явно в байопиках или драмах в силу органической природы этих жанров, но стало особенно заметно на примере остросюжетного кино. Предыдущая работа Тейлора «Ма», как любой подобный триллер, была построена вокруг антагониста, но эту роль он отдал характерной актрисе Октавии Спенсер. «Агент Ева» — боевик, в центре которого оказывается не действие, а исполнитель главной роли. Поводом для драмы служит не тяжелая ноша профессионального киллера, а темное прошлое, что продолжает тяготить вне зависимости от нависшей угрозы. Тейлора в меньшей степени интересуют перестрелки и драки, он, вторя принципам своего титульного персонажа, настроен поговорить о вечном, о темном прошлом и искуплении. Любая схватка снята буднично, рутинно, как истинное ремесло, которое уже начинает тяготить Еву. Но, в отличие от нее, в руках у режиссера не огнестрельное оружие, а холостое. Запала на то, чтобы выговориться перед зрителем, хватает, а на большее с такой историей рассчитывать сложно.

Агент Ева

«Ева» выглядит старомодным европейским проектом, близким к тому, что под своим продюсерским началом десятилетиями делал Люк Бессон. Но, в отличие от условной «Никиты» или «Анны», «Ева» лишена китча, метод Тейлора не основан на драйве, для него настоящая поэзия — это даже не балет в виде противостояния двух людей, а взгляд Евы на свою жертву, ее пробежки, ее походка, ее сутулость, любое будничное движение. Джессика Честейн в интервью большой акцент делает на том, сколь значим сейчас образ сильной женщины в экшен-кино, но ничего сверх того, что уже было сделано в подобном сеттинге до выхода «Евы», Тейлор не добивается. Фильм посредственно написан, но для постановщика это лишь повод заняться любым делом, прогулки опустошенных героев ему удаются лучше всего. Его «Девушка из поезда» целиком состояла из вуайорского плутания по темным улицам, внутренним монологам и прочим мукам совести. И это то, что позволяет «Агенту» не опуститься до уровня среднебюджетных фильмов категории «Б». Свою Еву Честейн наделяет большим сердцем и сложным характером, то же касается и второстепенных ролей Малковича и Фаррелла, которым хватило куража, чтобы преобразить функциональных персонажей. А определенно тормозящие ритм фильма сцены Тейлор снабжает закадровыми диалогами, вкладывая как можно больше информации и истории, чтобы сделать этот боевик правдоподобным. Одно важно: без Честейн «Евы» бы просто не было и в прямом смысле (актриса выступила продюсером), и в переносном.

Антон Фомочкин