Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант»

Стрим-сервис Apple TV+ представил трейлер мини-сериала в жанре политического триллера «Савант» во главе с обладательницей премии «Оскар» Джессикой Честейн. Проект основан на статье Андреа Стенли, опубликованной в журнале Cosmopolitan. Сезон будет включать восемь серий.

Честейн сыграла следователя под прикрытием, которая внедряется в заряженные ненавистью онлайн-группировки с целью остановить экстремистов до того, как они начнут действовать. В трейлере показано, что днем главная героиня — заботливая мать, а ночью она становится охотницей за террористами, уединяясь в отдельном домике с компьютерами. Протагонистка ведет дело, главным фигурантом которого является мужчина в исполнении Пабло Шрайбера. Он планирует нечто страшное и масштабное.

Честейн не только сыграла главную роль, но и выступает исполнительным продюсером. Проект находился в разработке более двух лет. Стенли была привлечена к производству в качестве консультантки. Ее материал, вышедший в августе 2019 года под названием «Возможно ли остановить массовую стрельбу до ее начала?», повествует о женщине под ником «Савант», чья работа заключается в выслеживание самых жестоких и агрессивных людей в США, готовящих смертоносные атаки.