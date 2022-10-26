«Добрый медбрат»: Рецензия Киноафиши

Иногда можно устать от true-crime-фильмов и сериалов, поэтому время от времени надо смотреть что-то художественное, но на похожую тему. Сейчас пользователи Netflix все еще не могут отойти от проекта «Монстр: История Джеффри Дамера», который вышел чуть больше месяца назад, так им снова предлагают историю, только про другого серийного убийцу — Чарльза Каллена. Последний работал медбратом в течение 16 лет и убил более 300 пациентов, вспомнив только парочку десятков жертв. Однако не стоит бояться, здесь нет саспенса и тревожной психологической игры, но зато есть добрая ностальгия по американской жизни начала 2000-х годов.

В центре сюжета — поимка преступника Чарльза Каллена (Эдди Редмэйн). На новом месте работы он заводит дружбу с медсестрой Эми (Джессика Честейн), которая потом окажется решающим звеном в его судьбе.

Время как будто остановилось для всех медицинских работников, их жизнь не полна радужных цветов — каждый день одна пелена серости. Работа, ночные смены, две дочки и больное сердце — такой график для себя выбрала Эми, потому что у нее нет медицинской страховки и она не имеет права уйти на больничный, пока не отработает целый год. Растрепанные волосы, темные круги под глазами, невкусный и влажный яичный салат на перерыве, а потом очередная рутина, где на ней лежит большая ответственность за жизнь пациентов. Медсестры всегда на месте, они проводят с больными иногда даже больше времени, чем со своими любимыми. Однако они все равно не врачи, хотя считаются главными палочками-выручалочками в сложные моменты. А еще из-за частого нахождения в больнице они могут быть чуть ли не самыми опасными людьми для уязвимых душ. Только Эми не такая, чего не скажешь о ее коллеге.

Добрый медбрат

Ночные смены всегда даются тяжело, но для медсестры было настоящим облегчением, когда больница наняла еще одного медбрата по имени Чарли Каллен. Руководство медучреждения в моменты нехватки персонала почти всегда закрывает глаза на прошлое подходящих кандидатов просто потому, что некому работать. Для Чарли это уже непонятно какая по счету больница, рекомендации хорошие, да и способности медбрата у него на уровне. Они с Эми сразу становятся друзьями, после того как он узнает тайну о ее больном сердце. Сама доброта, Иисус Христос спустился на Землю, чтобы помочь грешнице-медсестре. Такой гуманное отношение туманит сознание, и реальность очень трудно разглядеть.

Несмотря на типичный троп быстрого развития отношений двух коллег, тут нет романтической линии. Никого не вводили в заблуждение, Эми не была обманута, Чарли просто хотел помочь, возможно, получить снисхождение, милосердие за свои поступки. Настоящий самаритянин, помогающий матери-одиночке с больным сердцем. Что-то есть в такой истории романтическое, как у поэта Байрона, но основные действия сюжета происходят в переломных и юных 2000-х. США только пытается снова начать жить после теракта 11 сентября, но люди как будто превращаются в призраков или зомби. Потерянность в собственной реальности оказывается сильнее силы духа.

Добрый медбрат

«Добрый медбрат» — это на самом деле не игра слов, не ирония в сторону двояких поступков Чарли. Он правда лечил людей, а некоторых просто убивал. Сериал должен был называться «Добрая медсестра», потому что именно Эми помогла остановить нескончаемую серию убийств длиною в 16 лет. Ведь в английском языке у слова «медсестра» (nurse) нет гендера.

Добрый медбрат

Картина понравится любителям драм и true-crime-историй, а также тем, кто просто забыл отписаться от Netflix. Джессика Честейн и Эдди Рэдмейн словно выходят из зоны комфорта ради точного изображения героев, а после их игры зрители могут остаться с сильным чувства страха. Да, эта история основана на реальных событиях.