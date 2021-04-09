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Гийом Кане

Guillaume Canet
Гийом Кане
Гийом Кане Guillaume Canet
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Дата рождения
10 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Личные связи
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Состояли в браке с 2001 по 2006 годы Марион Котийяр
Марион Котийяр
вместе с 2007 года
Биография Гийома Кане

Содержание: 
Гийом Кане – Фильмы
Гийом Кане – «Вечно молодой»
Гийом Кане – Личная жизнь
Гийом Кане – Марион Котийяр

Французский киноактер, режиссер и сценарист, лауреат премии «Сезар» Гийом Кане родился 10 апреля 1973 года в Булонь-Бийанкур, Франция. Родители Гийома – коневоды, свое детство будущий актер провел в сельской местности недалеко от Парижа. В юности Гийом хотел стать жокеем, но в 18-летнем возрасте упал с лошади и получил травму.

Кане окончил актерские курсы Франсуа Флорана. В 1994 году дебютировал на сцене театра Эберто, после чего снимался в телесериалах и рекламе. В 1995 году сыграл в короткометражной картине «Единственный сын» Филиппа Ландульси. Через два года актер появился в фильме Филиппа Хаима «Барракуда».

Довольно часто артист снимался в амплуа романтических героев. За роль в фильме «В самое сердце» артист получил кинопремию «Сезар»(1999).


Гийом Кане – Фильмы

Настоящим прорывом для артиста стали съемки в приключенческой драме Дэнни Бойла «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, Тильдой Суинтон и Робертом Карлайлом (2002). Лента повествует о необычной коммуне путешественников, живущих на тайском острове. Руководит коммуной властная женщина (Тильда Суинтон).

В 2000 году Кане снялся в главной роли в ленте польского режиссера Анджея Жулавского «Верность». Партнершей по фильму стала Софи Марсо. Фильм рассказывает о любовном треугольнике талантливой фотожурналистки, которая уважает своего мужа медиа-магната, но влюблена в молодого папарацци Немо (Кане).

Во французской мелодраме Яна Самюэля «Влюбись в меня, если осмелишься» (2003) Кане сыграл главную роль, а его партнершей стала его будущая девушка, актриса Марион Котийяр. Картина рассказывает о дружбе-любви, построенной на детских играх.

В 2005 году Кане снялся в военной драме «Счастливого Рождества» режиссера Кристиана Карьона. Действие фильма происходит в сочельник 1914 года на затерянном участке Западного Фронта. В канун Рождества британские, немецкие и французские военные объявили перемирие и отпраздновали все вместе, оставив ружья в окопах.

В 2010 году Гийом Кане сыграл в мелодраме Мэсси Таджедин «Прошлой ночью в Нью-Йорке» с участием Киры Найтли, Евы Мендес, Сэма Уортингтона. Картина повествует об искушении главных героев.

Гийом Кане известен и своими режиссерскими работами. В 2006 году вышла его дебютная лента «Не говори никому» (2006), в 2010 – комедийная драма «Маленькие секреты».


Гийом Кане – «Вечно молодой»

В 2017 году вышла третья режиссерская работа Гийома Кане – трагикомедия «Вечно молодой» (в оригинале – «Рок-н-ролл»). В картине артист сыграл самого себя. Гийому 43, когда-то он был молодой звездой и купался в лучах славы, получал «Сезар». Но сейчас он сам ходит за продуктами, а в магазине его зовут не иначе как «мистер Котийяр». Более знаменитая жена получает премии одну за другой. А тут еще молодая партнерша по фильму говорит, что Гийом уже не «рок-н-ролл». Актер не желает мириться со старостью и пытается омолодить себя любыми возможными способами…


Гийом Кане – Личная жизнь

В 1997 году Кане стал встречаться с актрисой Дианой Крюгер, пара поженилась 1 сентября 2001 года. В начале 2006 года супруги развелись, причиной стала постоянная загруженность артистов и работа в разных частях света. После развода Кане встречался с моделью Карлой Бруни, а затем с актрисой Элоди Наварр. В  октябре 2007 года актер начао отношения с актрисой Марион Котийяр. В 2011 году у пары родился первенец, сын Марсель. В 2017 году родилась дочь Луиза. Официально отношения пары не узаконены.


Гийом Кане – Марион Котийяр

Гийом Кане и Марион Котийяр являются одной из самых красивых пар современного французского кинематографа. Кане и Котийяр познакомились еще на съемках ленты «Влюбись в меня, если осмелишься». В 2017 году пара снялась в сатирической ленте «Вечно молодой», рассказывающей о кризисе среднего возраста стареющего актера.

Интересные факты о Гийоме Кане

Гийом Кане участвует в конном спорте – конкуре. С 2012 по 2016 годы участвовал в 550 соревнованиях, выиграл 32 из них и получил призовой фонд в размере € 50 000.

Во время съемок фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» Гийом Кане был женат на Дайан Крюгер, поэтому роман между актером и его партнершей, Марион Котийяр, не вышел за рамки экранного. Зато через четыре года (Кане к тому времени разошелся с Крюгер) Гийом и Марион стали встречаться и в жизни.

После скандальных слухов о романе Марион и Брэда Питта, Гийом опубликовал в Instagram целое сообщение. В своем послании актер обратился к хейтерам и журналистам таблоидов стремиться в жизни к лучшему, а не закидывать людей грязью.

Фильмография Гийома Кане
Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Астерикс и Обеликс: Поднебесная
комедия, семейный 2023, Франция
0.0
Маленькие секреты большой компании
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия 2019, Франция
6.0
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
комедия, драма 2019, Франция
7.0
Непотопляемые
Непотопляемые
комедия 2018, Франция
6.0
Двойная жизнь
Двойная жизнь
драма, мелодрама, комедия 2018, Франция
6.0
Вечно молодой
Вечно молодой
комедия, мюзикл 2017, Франция
5.0
Мой сын
Мой сын
драма 2017, Франция
5.0
Любовь и пингвины
Любовь и пингвины
драма, фантастика, комедия 2016, Франция
5.0
Все фильмы
Фотографии Гийома Кане Все фотографии
Гийом Кане и Марион Котияр на отдыхе в Каннах Гийом Кане Гийом Кане и Марион Котияр на Каннском фестивале Гийом Кане
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1 октября 2017 10:59
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Написать
21 июня 2017 18:27
Все новости
Связи
Диана Крюгер
Диана Крюгер Diane Kruger
Состояли в браке с 2001 по 2006 годы Марион Котийяр
Марион Котийяр Marion Cotillard
вместе с 2007 года
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