Содержание:

Гийом Кане – Фильмы

Гийом Кане – «Вечно молодой»

Гийом Кане – Личная жизнь

Гийом Кане – Марион Котийяр

Французский киноактер, режиссер и сценарист, лауреат премии «Сезар» Гийом Кане родился 10 апреля 1973 года в Булонь-Бийанкур, Франция. Родители Гийома – коневоды, свое детство будущий актер провел в сельской местности недалеко от Парижа. В юности Гийом хотел стать жокеем, но в 18-летнем возрасте упал с лошади и получил травму.

Кане окончил актерские курсы Франсуа Флорана. В 1994 году дебютировал на сцене театра Эберто, после чего снимался в телесериалах и рекламе. В 1995 году сыграл в короткометражной картине «Единственный сын» Филиппа Ландульси. Через два года актер появился в фильме Филиппа Хаима «Барракуда».

Довольно часто артист снимался в амплуа романтических героев. За роль в фильме «В самое сердце» артист получил кинопремию «Сезар»(1999).



Гийом Кане – Фильмы

Настоящим прорывом для артиста стали съемки в приключенческой драме Дэнни Бойла «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, Тильдой Суинтон и Робертом Карлайлом (2002). Лента повествует о необычной коммуне путешественников, живущих на тайском острове. Руководит коммуной властная женщина (Тильда Суинтон).

В 2000 году Кане снялся в главной роли в ленте польского режиссера Анджея Жулавского «Верность». Партнершей по фильму стала Софи Марсо. Фильм рассказывает о любовном треугольнике талантливой фотожурналистки, которая уважает своего мужа медиа-магната, но влюблена в молодого папарацци Немо (Кане).

Во французской мелодраме Яна Самюэля «Влюбись в меня, если осмелишься» (2003) Кане сыграл главную роль, а его партнершей стала его будущая девушка, актриса Марион Котийяр. Картина рассказывает о дружбе-любви, построенной на детских играх.

В 2005 году Кане снялся в военной драме «Счастливого Рождества» режиссера Кристиана Карьона. Действие фильма происходит в сочельник 1914 года на затерянном участке Западного Фронта. В канун Рождества британские, немецкие и французские военные объявили перемирие и отпраздновали все вместе, оставив ружья в окопах.

В 2010 году Гийом Кане сыграл в мелодраме Мэсси Таджедин «Прошлой ночью в Нью-Йорке» с участием Киры Найтли, Евы Мендес, Сэма Уортингтона. Картина повествует об искушении главных героев.

Гийом Кане известен и своими режиссерскими работами. В 2006 году вышла его дебютная лента «Не говори никому» (2006), в 2010 – комедийная драма «Маленькие секреты».



Гийом Кане – «Вечно молодой»

В 2017 году вышла третья режиссерская работа Гийома Кане – трагикомедия «Вечно молодой» (в оригинале – «Рок-н-ролл»). В картине артист сыграл самого себя. Гийому 43, когда-то он был молодой звездой и купался в лучах славы, получал «Сезар». Но сейчас он сам ходит за продуктами, а в магазине его зовут не иначе как «мистер Котийяр». Более знаменитая жена получает премии одну за другой. А тут еще молодая партнерша по фильму говорит, что Гийом уже не «рок-н-ролл». Актер не желает мириться со старостью и пытается омолодить себя любыми возможными способами…



Гийом Кане – Личная жизнь

В 1997 году Кане стал встречаться с актрисой Дианой Крюгер, пара поженилась 1 сентября 2001 года. В начале 2006 года супруги развелись, причиной стала постоянная загруженность артистов и работа в разных частях света. После развода Кане встречался с моделью Карлой Бруни, а затем с актрисой Элоди Наварр. В октябре 2007 года актер начао отношения с актрисой Марион Котийяр. В 2011 году у пары родился первенец, сын Марсель. В 2017 году родилась дочь Луиза. Официально отношения пары не узаконены.



Гийом Кане – Марион Котийяр

Гийом Кане и Марион Котийяр являются одной из самых красивых пар современного французского кинематографа. Кане и Котийяр познакомились еще на съемках ленты «Влюбись в меня, если осмелишься». В 2017 году пара снялась в сатирической ленте «Вечно молодой», рассказывающей о кризисе среднего возраста стареющего актера.