«Любовь и пингвины»: Рецензия Киноафиши

Любовь во имя науки

Романтичный французский кинематограф в очередной раз покоряет сердца зрителей. Режиссер Мари Мадинье дебютировала с трогательной мелодрамой «Любовь и пингвины». Действие фильма разворачивается в Парижской лаборатории, где ученые трудятся над созданием препарата с геном пингвина для повышения иммунитета. Во главе научного конгресса стоит профессор Куинард, в исполнении актера Гийома Кане. Профессор поставил перед собой цель – совершить открытие любой ценой.

Кадр из фильма «Любовь и пингвины»

Что ж, за каждым гениальным мужчиной стоит женщина. Ассистентка Кристофин влюбляется в своего начальника и готова ради него на все. Когда эксперимент профессора оказывается под угрозой срыва, помощница решает пожертвовать собой и стать «подопытной мышкой» в руках Куинарда. Сюжет не отличается от большинства лент, транслируемых на больших экранах. Служебный роман между начальником и подчиненной разыгрывался сотни раз. Но в этой истории есть нечто особенное и цепляющее, искреннее и неподкупное.

В 2011 году сценарий фильма уже был удостоен награды Сопаден. И это не удивительно. К созданию истории о пингвинах приложил руку Оливье Данос, руководитель лаборатории Национального центра научных исследований. Этот тот самый случай, когда картина основана на реальных фактах и исследованиях. Реконструкция научной лаборатории заслуживает внимания как обычных зрителей, так и научных деятелей.

Кадр из фильма «Любовь и пингвины»

Шарлотта Ле Бон, она же ассистентка, стала самым настоящим украшением этой истории. Актриса покоряет зрителей своей непосредственностью, скромностью и робким поведением. Чистота и искренность девушки очаровывает. Гийом Кане, профессор, справился с ролью хуже партнерши. Поведение актера в кадре кажется зажатым и лишенным эмоций. К сожалению, персонаж получился посредственным и не раскрытым. Не стоит недооценивать и малоизвестных пернатых актеров. В кадре можно увидеть 12 настоящих пингвинов из Антарктики. Эти существа разбавляли происходящий накал страстей своей неуклюжей походкой и короткими репликами. Именно благодаря им, картина становится более милой и теплой. Мари Мадинье не прогадала с выбором животных на главную роль.

Кадр из фильма «Любовь и пингвины»

Концепция фильма не выделяется сложным построением визуального ряда. Оператор Паскаль Марти сделал простую, но качественную картинку. В основу легли крупные и средние планы. Для съемки в одном помещении это является правильным решением. Намного приятнее наблюдать за эмоциями персонажей, чем любоваться одной и той же стеной от эпизода к эпизоду. Однако спецэффекты в последней сцене оставляют желать лучшего. Плоское изображение и выступающий голубой экран выглядят крайне не естественно и посредственно. Создатели фильма решили сделать упор на смысловую нагрузку и совершенно забыли о качественном исполнении задуманного. Остается надеяться, что после дебюта режиссер учтет ошибки и не допустит их повторения в следующих работах.

Кадр из фильма «Любовь и пингвины»

Мари Мадинье создала лирический фильм в лучших французских традициях: трогательная история, романтический сюжет, эмоциональные диалоги и приятные музыкальные темы. Фильм оставляет после себя приятные впечатления и позволяет зрителям поверить в светлое будущее. Будь то научный эксперимент или любовь, переступающая сквозь преграды.

Татьяна Лоцких

В российском прокате с 29 сентября 2016 года

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