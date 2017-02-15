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Вечно молодой Вечно молодой
Киноафиша Фильмы Вечно молодой
Rock'n' Roll

Вечно молодой, 2017

2017 / Франция
5.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Биографическая история актера Гийома Кане, чья популярность сходит на нет.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Вечно молодой» - это фильм французского актёра Гийома Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Просто вместе»). Главную роль (самого себя) также исполнил Гийом Кане. Кроме того, в фильме задействованы не менее узнаваемые актёры Франции в роли самих себя. Среди них: Марион Котийяр («Союзники», «Жизнь в розовом цвете»), Филипп Лефевр («Первый день оставшейся жизни»), Жиль Лелуш («Неуловимый»), а также американец Бен Фостер («Варкрафт», «Альфа Дог») и другие.

Фильм «Вечно молодой» расскажет историю Гийома Кане. Его популярность всё больше сходит на нет, из-за возрастающего интереса к более молодым актёрам - таким, как Пьер Нинэ и Луи Гаррель. Ему предлагают всё меньше ролей в кино, и всё меньше людей узнают его на улицах. Тогда звезда решает прибегнуть к самым неожиданным способам воскресить свою популярность, и в этом ему поможет его девушка Марион Котийяр.

- «Вечно молодой» - это фильм Гийома Кане в главной роли с Гийомом Кане, играющим Гийома Кане. Сценарий к фильму также написал Гийом Кане

- Бюджет картина составил почти 18 миллионов евро

- Гийом Кане и Марион Котийяр встречаются и в жизни. Это случилось спустя 4 года после их совместного участия в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься»

- Последнюю главную роль Гийом Кане исполнил в 2007 году, а его прошлая режиссёрская работа подверглась критике. Поэтому фильм по сути отчасти является отражением реальности

- Фильм основан на настоящей жизни Гийома Кане и Марион Котийяр

- «Вечно молодой» - это пятая режиссёрская работа Гийома Кане

 

Когда-то он был молодой звездой, получал «Сезар», купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он снимается в дешевых сериалах, одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая востребованная актриса поколения. И однажды его окончательно «добивает» начинающая актриса, которая говорит, что он «уже не рок-н-ролл», что в ее списке потенциальных любовников ему отведено первое место с конца и что «так долго не живут». Гийом понимает: надо срочно изменить свою жизнь…

5.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера онлайн 13 апреля 2017
Премьера в мире 15 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Гийом Кане
Гийом Кане
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Гийом Кане
Гийом Кане
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Джонни Халлидей
Джонни Халлидей
Кев Адамс
Кев Адамс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечно молодой 3 постера
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Вечно молодой
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Наша рецензия
Имя Гийома Кане рядовой зритель чаще всего связывает с картиной «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года. Хоть и до этого актёр засветился у Дэнни Бойла в культовой ленте «Пляж», именно эта роль закрепила за ним образ романтичного молодого человека и сделала узнаваемым не только на родине, но и в мире. Прошло 14 лет, и на смену Кане пришло новое поколение актёров, среди которых Пьер Нинэ, Гаспар Ульель, Луи Гаррель и другие молодые звёзды, снимающиеся у главных…
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Валентин 20 июня 2017, 03:43
Про кризис среднего возраста, смешно (а кому-то может быть и грустно), по французски :)
Вечно молодой

Кризис среднего возраста... Ко всем он… Читать дальше…
Sergey Knyazev 22 июня 2017, 00:09
Трудно сказать, что этот фильм продолжает великие традиции французской кинокомедии с Жераром Филиппом, Пьером Ришаром, Жераром Депардье, Луи де… Читать дальше…
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21 июня 2017 18:27
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20 июня 2017 11:46
«Киноафиша» организует пресс-показ фильма Гийома Кане «Вечно молодой» 19 июня кинотеатр «Ленфильм» станет местом проведения предпремьерного пресс-показа озорной французской комедии «Вечно молодой». Мероприятие организуют федеральный портал
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13 июня 2017 12:51
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