Вечно молодой, 2017

«Вечно молодой» - это фильм французского актёра Гийома Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Просто вместе»). Главную роль (самого себя) также исполнил Гийом Кане. Кроме того, в фильме задействованы не менее узнаваемые актёры Франции в роли самих себя. Среди них: Марион Котийяр («Союзники», «Жизнь в розовом цвете»), Филипп Лефевр («Первый день оставшейся жизни»), Жиль Лелуш («Неуловимый»), а также американец Бен Фостер («Варкрафт», «Альфа Дог») и другие.
Фильм «Вечно молодой» расскажет историю Гийома Кане. Его популярность всё больше сходит на нет, из-за возрастающего интереса к более молодым актёрам - таким, как Пьер Нинэ и Луи Гаррель. Ему предлагают всё меньше ролей в кино, и всё меньше людей узнают его на улицах. Тогда звезда решает прибегнуть к самым неожиданным способам воскресить свою популярность, и в этом ему поможет его девушка Марион Котийяр.
- «Вечно молодой» - это фильм Гийома Кане в главной роли с Гийомом Кане, играющим Гийома Кане. Сценарий к фильму также написал Гийом Кане
- Бюджет картина составил почти 18 миллионов евро
- Гийом Кане и Марион Котийяр встречаются и в жизни. Это случилось спустя 4 года после их совместного участия в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься»
- Последнюю главную роль Гийом Кане исполнил в 2007 году, а его прошлая режиссёрская работа подверглась критике. Поэтому фильм по сути отчасти является отражением реальности
- Фильм основан на настоящей жизни Гийома Кане и Марион Котийяр
- «Вечно молодой» - это пятая режиссёрская работа Гийома Кане
Когда-то он был молодой звездой, получал «Сезар», купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он снимается в дешевых сериалах, одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая востребованная актриса поколения. И однажды его окончательно «добивает» начинающая актриса, которая говорит, что он «уже не рок-н-ролл», что в ее списке потенциальных любовников ему отведено первое место с конца и что «так долго не живут». Гийом понимает: надо срочно изменить свою жизнь…
Вечно молодой
Кризис среднего возраста... Ко всем он… Читать дальше…