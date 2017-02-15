Вечно молодой, 2017

«Вечно молодой» - это фильм французского актёра Гийома Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Просто вместе»). Главную роль (самого себя) также исполнил Гийом Кане. Кроме того, в фильме задействованы не менее узнаваемые актёры Франции в роли самих себя. Среди них: Марион Котийяр («Союзники», «Жизнь в розовом цвете»), Филипп Лефевр («Первый день оставшейся жизни»), Жиль Лелуш («Неуловимый»), а также американец Бен Фостер («Варкрафт», «Альфа Дог») и другие.

Фильм «Вечно молодой» расскажет историю Гийома Кане. Его популярность всё больше сходит на нет, из-за возрастающего интереса к более молодым актёрам - таким, как Пьер Нинэ и Луи Гаррель. Ему предлагают всё меньше ролей в кино, и всё меньше людей узнают его на улицах. Тогда звезда решает прибегнуть к самым неожиданным способам воскресить свою популярность, и в этом ему поможет его девушка Марион Котийяр.