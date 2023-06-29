Кислотные дожди угрожают человечеству в тизере фантастического триллера «Катастрофа»

Прокатная компания Capella Film представила локализованный тизер франко-бельгийского фантастического триллера о выживании «Катастрофа». Главные роли в картине сыграли Гийом Кане («Астерикс и Обеликс: Поднебесная»), Летиция Дош («Обыкновенная страсть») и Пейшенс Мюнхенбах («Жизненная необходимость»).

В центре сюжета — пятнадцатилетняя Сельма (Мюнхенбах) и ее родители, Мишель (Кане) и Элиз (Дош). Персонажи оказываются в смертельной ловушке, когда по миру начинают наблюдаться аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих на своем пути все живое. Чтобы спастись от стихийной угрозы и пережить экологический апокалипсис, семье придется сплотиться как никогда.

Режиссером картины выступил создатель мистической драмы «Рой» Жюст Филиппо. В основу фильма легла его короткометражка «Кислота» (2018). Сценарий написали автор 18-минутного оригинала Жюст Филиппо и драматург мелодрамы «Вечное лето» Ясин Баддай. В остальной актерский состав вошли Мари Юнг, Мартен Версе, Валентин Дененс, Бландин Лагорс, Пьер Оливье, Вито Гертс, Роберт Сэвидж и Селин Гроссард.

Российская премьера «Катастрофы» намечена на 12 октября.