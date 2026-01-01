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Фантомас
Фантомас
, 2027
Fantômas
Франция / боевик, криминал, триллер
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В ролях
Гийом Кане
Fantômas
Лина Кудри
Ромен Дюрис
Луис Перес
Ана Жирардо
Дафна Патакия
Жан-Луи Гарсон
Abel Fauconnier
Жереми Ковийо
Jeremie Covillault
Франсуа Бюрелу
Jesse Guttridge
Militant pour la paix
Yanis Bel
Milice
Режиссер
Фредерик Теллье
Сценарист
Марсель Аллен
,
Пьер Сувестр
Композитор
Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Год выпуска
2027
Премьера в мире
10 февраля 2027
Дата выхода
10 февраля 2027
Франция
Бюджет
€35 000 000
Производство
SND Films, Wy Productions
Другие названия
Fantômas - Le nouveau monde
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Обновлено 6 ноября 2025
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