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Постер фильма Фантомас
Киноафиша Фильмы Фантомас

Фантомас

, 2027
Fantômas
Франция / боевик, криминал, триллер
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Постер фильма Фантомас
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В ролях

Гийом Кане
Гийом Кане
Fantômas
Лина Кудри
Лина Кудри
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Луис Перес
Ана Жирардо
Ана Жирардо
Дафна Патакия
Жан-Луи Гарсон
Abel Fauconnier
Жереми Ковийо
Jeremie Covillault
Франсуа Бюрелу
Jesse Guttridge
Militant pour la paix
Yanis Bel
Milice
Режиссер Фредерик Теллье
Сценарист Марсель Аллен, Пьер Сувестр
Композитор Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Год выпуска 2027
Премьера в мире 10 февраля 2027
Дата выхода
10 февраля 2027 Франция
Бюджет €35 000 000
Производство SND Films, Wy Productions
Другие названия
Fantômas - Le nouveau monde

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 ноября 2025

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