«Непотопляемые»: Рецензия Киноафиши

Мечты и дружба в бассейне

Бертран (Матьё Амальрик) два года ждет заветную должность. И в гордом ожидании не приносит в семейный бюджет хоть сколько-то ощутимый вклад. Сын его возненавидел и, мягко говоря, не гордится папой, проводящим дни на диване. Зато родне его терпеливой и любящей жены (Марина Фоис) хорошо – глядя на утопающего в депрессии мужчину, парочка со стабильным заработком захлёбывается в желчи и самолюбовании. Тут вам и сплетни, и помощь во имя подтверждения собственной значимости, и пренебрежение-пренебрежение-пренебрежение… Однажды Бертран находит объявление о наборе в группу по синхронному плаванию для мужчин и рискует. Он проходит собеседование у тренера с весьма говорящим именем – Дельфин (Виржини Эфира) – и попадает в команду таких же депрессивных типов, как и он сам. У каждого пловца есть свои проблемы, но они продолжают «барахтаться» до последнего и хватаются даже за иллюзию соломинки…

Кадр из фильма «Непотопляемые»

Герои «Непотопляемых» совсем не похожи на альфа-самцов и на спортсменов, кстати, тоже. У этих мужчин далеко не атлетическое телосложение, и на тренировки в бассейне они выкрадывают время, а не посвящают себя полностью любимому занятию. Уже выбранный ими вид спорта, подчас ассоциативно связанный в представлении обывателя с женской красотой и грацией, намекает на то, что мачо среди этих пухленьких синхронистов строить из себя вряд ли кто собирается. Синхронное плавание, по сути, становится для них хобби, позволяющим хоть на несколько минут забыться и вырваться из пут будней, где всегда найдется тот, кто с радостью их пнет с размаху в самое больное место. Фактически режиссер Жиль Леллуш создает галерею портретов аутсайдеров. Даже самый брутальный из пловцов на проверку оказывается травмированным ребенком, который просто не умеет выражать любовь и заботу по отношению к близким. Другое дело, что проблемы таких персонажей понятны, к сожалению, очень и очень многим зрителям, ведь за трудностями ключевых героев фильма стоит столь распространенное явление, как несовпадение ожиданий/фантазий и того, как складывается участь рядового мечтателя.

Кадр из фильма «Непотопляемые»

Самый очевидный пример такого несовпадения в «Непотопляемых» вшит в биографию Саймона (Жан-Юг Англад) – все еще мечтающего прославиться рокера 50+. Его образ, конечно, стандартный: из фильма в фильм шагают несостоявшиеся музыканты, актеры, художники и т.д., однако Жиль Леллуш не занимается тем, что во всю пытается реабилитировать в глазах общественности гений безвестно прозябающего в трейлере композитора и автора песен. «Непотопляемые» не история успеха как такового, а скорее, смех сквозь горькие слезы при взгляде на то, как неловко складываются жизни под гнетом требования успешности, настойчивого напоминания о том, как важно забраться повыше по карьерной лестнице и т.п., словно регалии – единственное, что придает человеку вес в чужих глазах и оправдывает его существование и порцию любви, которая ему иногда выпадает. При этом Леллуш, простите, не утопает в жалостливом любовании пловцами-любителями. Он показывает столкновение ожиданий и реальности и то, что иногда надо подстраиваться под ритм жизни, пытаясь хоть как-то держаться на плаву, а не уходить камнем на дно.

Кадр из фильма «Непотопляемые»

В «Непотопляемых» умело используются очевидные метафоры. Герои комедии Жиля Леллуша – мелкие рыбешки в океане, которым удалось найти уютный и относительно безопасный бассейн, где вместо допотопных отношений «сильный слопает слабого» выстраивается совсем другая связка – взаимопонимания, принятия и поддержки, а вместо гонок наперегонки в толпе соперников проявляется мало-мальски различимый рисунок. «Непотопляемых» вряд ли можно назвать комедией бронебойно утверждающей, что надо быть сильным и уметь выстаивать в любых обстоятельствах. Мораль эта лента прописывает гораздо человеколюбивей и ироничней, не ставя крест на силе мечтаний и делая ставку на дружбу, а не на одинокого Героя. Леллуш не делает однозначного выбора между грезами и правдой жизни. Фантазии в его фильме отчасти компенсируют горький опыт, но не «уделывают» реальность: мечтами сыт все-таки не будешь, но использовать их в качестве приправы к основному блюду в этом кино не запрещается.

Елена Громова

В российском прокате с 8 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Непотопляемые»