Мой сын, 2017

Режиссёром и сценаристом фильма «Мой сын» выступил Кристиан Карион («Девушка из Парижа», «Счастливого Рождества», «Прощальное дело»). В картине снялись известные французские актёры: Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Пляж», «Вечно молодой»), Мелани Лоран («Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»), Марк Роберт («Всё ради неё», «Долгая помолвка») и другие.

Фильм «Мой сын» расскажет историю вечно занятого делами Жюльена. Его брак рухнул, а с сыном он почти не видится. Однажды он отправляется в командировку, посреди которой узнаёт, что его ребёнок бесследно исчез. Тогда он самостоятельно отправляется на поиски, шаг за шагом обнаруживая всё новые подробности пропажи. И от этого в нём пробуждается ярость, которая превращает его в жаждущего мести зверя.