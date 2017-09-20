Мой сын, 2017

Режиссёром и сценаристом фильма «Мой сын» выступил Кристиан Карион («Девушка из Парижа», «Счастливого Рождества», «Прощальное дело»). В картине снялись известные французские актёры: Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Пляж», «Вечно молодой»), Мелани Лоран («Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»), Марк Роберт («Всё ради неё», «Долгая помолвка») и другие.
Фильм «Мой сын» расскажет историю вечно занятого делами Жюльена. Его брак рухнул, а с сыном он почти не видится. Однажды он отправляется в командировку, посреди которой узнаёт, что его ребёнок бесследно исчез. Тогда он самостоятельно отправляется на поиски, шаг за шагом обнаруживая всё новые подробности пропажи. И от этого в нём пробуждается ярость, которая превращает его в жаждущего мести зверя.
- Фильм «Мой сын» был снят за 6 дней в ноябре 2016 года
- Гийом Кане и Мелани Лоран уже играли вместе в картине «Командировка»
- Марк Роберт и Гийом Кане снимались также в фильме Кристиана Кариона «Счастливого Рождества»
- По задумке режиссера, Гийом Кане не читал сценария и все его действия в кадре были ответом на происходящие вокруг события
Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.