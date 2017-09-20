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Mon garçon / My Son

Мой сын, 2017

2017 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Французская драма с Гийомом Кане
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Режиссёром и сценаристом фильма «Мой сын» выступил Кристиан Карион («Девушка из Парижа», «Счастливого Рождества», «Прощальное дело»). В картине снялись известные французские актёры: Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Пляж», «Вечно молодой»), Мелани Лоран («Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»), Марк Роберт («Всё ради неё», «Долгая помолвка») и другие.

Фильм «Мой сын» расскажет историю вечно занятого делами Жюльена. Его брак рухнул, а с сыном он почти не видится. Однажды он отправляется в командировку, посреди которой узнаёт, что его ребёнок бесследно исчез. Тогда он самостоятельно отправляется на поиски, шаг за шагом обнаруживая всё новые подробности пропажи. И от этого в нём пробуждается ярость, которая превращает его в жаждущего мести зверя.

- Фильм «Мой сын» был снят за 6 дней в ноябре 2016 года

- Гийом Кане и Мелани Лоран уже играли вместе в картине «Командировка»

- Марк Роберт и Гийом Кане снимались также в фильме Кристиана Кариона «Счастливого Рождества»

- По задумке режиссера, Гийом Кане не читал сценария и все его действия в кадре были ответом на происходящие вокруг события

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 20 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Кристиан Карион
Кристиан Карион
В ролях
Гийом Кане
Гийом Кане
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Оливье де Бенуа
Оливье де Бенуа
Марк Робер
Марк Робер
Мохамед Брикат
Мохамед Брикат
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мой сын 3 постера
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У Жульена Андрие (Гийом Кане) много дел. Его работа связана с путешествиями, и мужчина постоянно находится в разъездах. С женой (Мелани Лоран) он в разводе и воспитание сынишки Матиса полностью переложил на бывшую и ее нового избранника. Нравится ли семилетнему парнишке такое решение, его отца мало волнует. Он ведь исправно платит алименты и присылает подарки на день рождения. В телефоне у Жульена хранятся фотографии отпрыска – этого уже достаточно. Но неожиданное исчезновение Матиса из…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Хорошее время» (и не только) в обзоррро от «Киноафиши» «Обзоррро!» – смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием! Неделя выдалась немного депрессивной и скудной на блокбастеры, но насыщенной на тихие драмы. Поэтому можно смело
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1 октября 2017 10:59
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