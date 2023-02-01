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Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu
Астерикс и Обеликс: Поднебесная, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
комедия
семейный
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 февраля 2023
Режиссер
Гийом Кане
В ролях
Марион Котийяр
Венсан Кассель
Мелани Тьерри
Гийом Кане
Жиль Леллуш
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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