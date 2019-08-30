«Маленькие секреты большой компании»: Рецензия Киноафиши

После смерти Людо компания старых друзей окончательно утратила былое единство. Больше всех отдалился Макс, тяжело переживающий не только потерю близкого человека, но и собственное банкротство. Он боится признаться в этом новой жене, пытаясь не выдать себя и сохранить уверенное лицо. Из-за нарастающих долгов Макс решается продать любимую виллу на мысе Кап-Ферре, где старая компания постоянно проводила летний отпуск. Ожидание покупателей нарушает сюрприз старых друзей, которые захотели отпраздновать 60-летнюю годовщину Макса и без приглашения приезжают на виллу. Новая встреча обостряет старые проблемы и превращает радостный повод в тяжелую пытку для гостей, не понимающих, как помочь своему другу.

Первая часть картины, которая называлась «Маленькие секреты», начиналась в шумном клубе, где алкоголь и веселье лились через край. В этой атмосфере непрекращающегося праздника мы и повстречали главного героя Людо, который все оставшееся время находился за кадром, продолжая незримо присутствовать в диалогах своих друзей. Тогда компания не отменила поездку даже на фоне трагедии, а теперь беззаботный отдых в честь дня рождения постоянно рискует подойти к концу из-за депрессии и трудностей Макса, пытающегося все прекратить. Именно здесь и начинается картина, показывающая глубокое одиночество хозяина, наводящего порядок на некогда роскошной вилле.

«Маленькие секреты большой компании»

Несмотря на ушедшую с годами беззаботность, внутри нас ждет все та же история о простых человеческих радостях и бытовых трудностях, лишенная политических и остросоциальных контекстов (ну если не считать таковой старость). Нас встретят: кризис среднего возраста, трудности самореализации, отношения родителей и детей, развивающийся нигилизм и прививка в виде любви, тяжесть дружбы и разрушающие ее тайны, проблемы развода, исследование собственной сексуальной ориентации и преодоление страха, отравляющего жизни самых близких людей. Здесь не придется всматриваться в поисках сложных образов и замаскированных проблем. Главное — слушать отличные диалоги и радоваться мелочам вместе с героями, танцующими на барной стойке в ближайшем клубе, прыгающими с парашютом для духовного обновления и гордо дающими пять сыну, из комнаты которого выходят две сексуальные близняшки. Большой хронометраж и общая неспешность лишь помогают поддерживать ощущение отдыха, который можно разделить с компанией уже знакомых друзей.

Многое здесь держится на замечательных французских актерах. К свои ролям в сиквеле вернулись: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жиль Леллуш, Лоран Лафитт, Бенуа Мажимель и даже Жан Дюжарден. Экранная химия срабатывает, вновь позволяя истории наполниться естественностью и приятными мелочами новой встречи. Другой магией стал местный юмор, лишенный пошлости. Все похоже на привычные загородные посиделки с подколками, едкими комментариями и яркими воспоминаниями, прошедшими испытание временем. Остальное кроется в замечательном саундтреке полном узнаваемых песен, состоящих из джаза, рока и попа, давно ставшими классическими, и удивительной красоте Лазурного берега Франции, переполненного солнцем и лишенного видимых изъянов.

«Маленькие секреты большой компании» – фильм-отдых, подкупающий своей незамысловатостью и будничной насыщенностью. Это один из лучших способов отдохнуть в кино без взрывов и масштабности, погрузившись в дружбу и приятную меланхолию. Аналогов подобному в современном кино нет. Видимо только у французов получается снимать разговорные комедийные драмы, опускающиеся до простых и понятных проблем, многие из которых с годами станут ощущаться еще острее. Пока за ними приятно наблюдать издалека, надеясь, что с их наступлением рядом окажутся столь же верные друзья. Жаль, подобные встречи случаются нечасто. А сейчас остается лишь поднять бокалы за юбилей Макса и надеяться, что это было не в последний раз.

Константин Киценюк