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Киноафиша Новости Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа»

Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа»

20 сентября 2023 14:43
Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа»

Землю накрывают разрушительные кислотные дожди.

Российский дистрибьютор Capella Film представил дублированный трейлер французского фантастического триллера «Катастрофа» о выживании семьи, оказавшейся в эпицентре смертоносного природного катаклизма. Премьера в РФ намечена на 9 ноября.

Главные герои — супруги Мишель и Элиз, а также их дочка-подросток Сельма. Они оказываются в серьезной опасности, когда весь мир охватывает волна аномальных кислотных дождей, уничтожающих все на своем пути. Надеясь спастись от экологического апокалипсиса, семья отправляется в напряженное путешествие через всю страну, в ходе которого им приходится преодолевать множество различных преград. Усложняет побег тот факт, что они не единственные, кто пытается выжить.

Режиссером выступил Жюст Филиппо — постановщик мистической драмы «Рой». Сюжет картины основан на короткометражной ленте «Кислота» (2018). Сценарий полнометражной версии написали автор мелодрамы «Вечное лето» Ясин Баддай и создатель 18-минутного оригинала Жюст Филиппо. Главные роли сыграли Гийом Кане («Астерикс и Обеликс: Поднебесная»), Летиция Дош («Обыкновенная страсть») и Пейшенс Мюнхенбах («Жизненная необходимость»). В остальной актерский состав вошли Мартен Версе, Мари Юнг, Валентин Дененс, Селин Гроссард Бландин Лагорс, Пьер Оливье, Вито Гертс и Роберт Сэвидж.

Фото: Capella Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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