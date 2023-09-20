Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа»

Российский дистрибьютор Capella Film представил дублированный трейлер французского фантастического триллера «Катастрофа» о выживании семьи, оказавшейся в эпицентре смертоносного природного катаклизма. Премьера в РФ намечена на 9 ноября.

Главные герои — супруги Мишель и Элиз, а также их дочка-подросток Сельма. Они оказываются в серьезной опасности, когда весь мир охватывает волна аномальных кислотных дождей, уничтожающих все на своем пути. Надеясь спастись от экологического апокалипсиса, семья отправляется в напряженное путешествие через всю страну, в ходе которого им приходится преодолевать множество различных преград. Усложняет побег тот факт, что они не единственные, кто пытается выжить.

Режиссером выступил Жюст Филиппо — постановщик мистической драмы «Рой». Сюжет картины основан на короткометражной ленте «Кислота» (2018). Сценарий полнометражной версии написали автор мелодрамы «Вечное лето» Ясин Баддай и создатель 18-минутного оригинала Жюст Филиппо. Главные роли сыграли Гийом Кане («Астерикс и Обеликс: Поднебесная»), Летиция Дош («Обыкновенная страсть») и Пейшенс Мюнхенбах («Жизненная необходимость»). В остальной актерский состав вошли Мартен Версе, Мари Юнг, Валентин Дененс, Селин Гроссард Бландин Лагорс, Пьер Оливье, Вито Гертс и Роберт Сэвидж.