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Киноафиша Рецензии «Мой сын»: Рецензия Киноафиши

«Мой сын»: Рецензия Киноафиши

11 сентября 2017 00:00
«Мой сын»: Рецензия Киноафиши
Ради ребенка и суперменом станешь…

У Жульена Андрие (Гийом Кане) много дел. Его работа связана с путешествиями, и мужчина постоянно находится в разъездах. С женой (Мелани Лоран) он в разводе и воспитание сынишки Матиса полностью переложил на бывшую и ее нового избранника. Нравится ли семилетнему парнишке такое решение, его отца мало волнует. Он ведь исправно платит алименты и присылает подарки на день рождения. В телефоне у Жульена хранятся фотографии отпрыска – этого уже достаточно. Но неожиданное исчезновение Матиса из детского лагеря заставило отца пересмотреть свое отношение к семье и ребенку.

Кадр из фильма «Мой сын»
Кадр из фильма «Мой сын»

Фильм Кристиана Кариона «Мой сын» начинается с раскручивания проблематики, во многом схожей с той, что попала под пристальный взгляд Андрея Звягинцева в «Нелюбви». Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) разводились, судьба ребенка мало волновала неспособную на любовь пару бывших. У Кариона родители уже разошлись, и у каждого новая жизнь, в которую ребенок из прошлых отношений не вписывается. Ему нет места в буднях Жульена, и ему нет места рядом с Мари, хоть та и забрала сынишку к себе. Причем Карион отчасти в выборе метафор также оказывается весьма близок к российскому режиссеру – в «Моем сыне» под вопросом стоит статус жилища, и снег покрывает землю уже осенью. Тем не менее француз, четко обозначив пагубное безразличие родителей, делает шаг в сторону, и дело о пропаже ребенка начинает обрастать у него новыми подробностями, не умаляющими вины отца и матери, но переводящими фильм в другую плоскость.

Кадр из фильма «Мой сын»
Кадр из фильма «Мой сын»

Если Звягинцев всматривается в лица родителей пропавшего ребенка и любви в их глазах не находит, заставляя зрителя самого замерзнуть от ставшего столь обыденным холода человеческих душ, то Карион не отказывает герою Гийома Кане в способности любить. Пробуждение от безразличия к собственному чаду в «Моем сыне» подобно неожиданной встряске, это не будильник, который после первого сигнала перезвонит минут через десять, а потом еще через десять, пока его не выключат, потому что вообще-то сегодня выходной, а идея не сбиваться с ритма была плохой. Жульен Андрие пробуждается быстро, ответственность за сына на него наваливается мгновенно, а вместе с ней и любовь вперемешку с отчаяньем – реальность, представшая перед его заспанным взором, не может не пугать. При этом Карион закручивает гайки все туже и постоянно подливает масло в огонь – скелеты из шкафов родителей Матиса фактически устраивают вечеринку, да и мир становится все темнее и ужаснее.

Кадр из фильма «Мой сын»
Кадр из фильма «Мой сын»

При этом «Мой сын» практически не переходит грань психологической достоверности происходящего. Карион не привирает, показывая личную жизнь женщины, пытающейся создать новую семью. Он не срывается в истерические выпады и фиксирует на экране переживания Матиса до его исчезновения. Реакция Жульена на рассказы нового кавалера бывшей жены о светлом будущем тоже не вызывает удивления. Карион создает заслуживающие доверия портреты родителей, но чем дальше в лес, тем больше дров, и постепенно в образе Жульена Андрие проскальзывают черты супермена, а психологическая драма потихоньку начинает напоминать шпионский триллер.

Кадр из фильма «Мой сын»
Кадр из фильма «Мой сын»

Тем не менее жанровый гибрид у Кристиана Кариона не выворачивается в аляповатое хвастовство и бесстыжую эксплуатацию актерских навыков Кане. В «Моем сыне», конечно, есть аллюзии на голливудские экшены, в которых каждый второй добропорядочный американец, случись что с его близкими, становится супергероем, но атмосфера французского фильма совсем иная – тягучая, напряженная, нервная, и что бы не происходило с Жульеном на экране, в его поступи не появляется и намека на крикливость заокеанских фильмов со схожей тематикой. У Кариона бескомпромиссность высказывания совмещается с его деликатностью и перманентно подчеркиваемой болезненностью затронутой проблемы хрупкости и беззащитности детей.

Елена Громова

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мой сын»

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