«Вечно молодой»: Рецензия Киноафиши

Ода ботоксу и протеину

Имя Гийома Кане рядовой зритель чаще всего связывает с картиной «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года. Хоть и до этого актёр засветился у Дэнни Бойла в культовой ленте «Пляж», именно эта роль закрепила за ним образ романтичного молодого человека и сделала узнаваемым не только на родине, но и в мире. Прошло 14 лет, и на смену Кане пришло новое поколение актёров, среди которых Пьер Нинэ, Гаспар Ульель, Луи Гаррель и другие молодые звёзды, снимающиеся у главных режиссёров страны. И тут 42-летний Гийом решил напомнить о себе, сняв комедию о том, как у работников киноиндустрии протекает кризис среднего возраста.

Кадр из фильма «Вечно молодой»

«Вечно молодой» – это уникальная картина, аналогов которой сходу и не вспомнишь. Дело в том, что это фильм Гийома Кане, в котором Гийом Кане играет самого себя. Этакая французская версия любого раннего фильма Вуди Аллена, если бы тот всех своих героев называл в честь себя. По сюжету в один момент Кане понимает, что весь мир стал считать его слишком старым. Возрастные роли, тихая и спокойная семейная жизнь, успех молодых актёров – всё это внезапно сводит с ума «месьё Котийяр», как его называют продавцы овощей, и он решает пуститься во все тяжкие. Вот только счастья и бывалого успеха всё равно не видать…

Кадр из фильма «Вечно молодой»

Конечно, воспринимать увиденное на экране всерьёз не стоит. И тем более уж связывать с реальностью (хотя кто знает, о чём там на самом деле переживает Гийом Кане). Подобные проекты чаще всего создаются от скуки и от желания посмеяться над самим собой. Вот и Гийом Кане решил довести собственную жизнь до абсурда и предаться самоиронии. При этом попутно он высмеивает киноиндустрию в целом, в которой всё настолько скоротечно, что не успеешь оглянуться, как тебе можно рассчитывать лишь на роли отцов персонажей, сыгранных куда более молодыми и успешными актёрами. Кроме того, Гийом при помощи безжалостного, по отношению в первую очередь к глазам зрителя, юмора проходится по мнимым канонам красоты, которые сопутствуют современному обществу. Осознав, что молодость уже никак иначе не вернуть, главный герой прибегает к помощи ботокса, а затем увлекается протеином и целые дни проводит в тренажёрном зале. Поэтому будьте готовы узреть мускулистое чудовище с лицом Донателлы Версаче.

Кадр из фильма «Вечно молодой»

Также стоит подготовиться к тому, что во время просмотра то и дело вы будете испытывать испанский стыд, потому что Гийом Кане беспощаден к самому себе и судьбе своего персонажа. Зато у его возлюбленной Марион Котийяр всё идёт отлично: Ксавье Долан зовёт сниматься в новый фильм, в доме появляется очередная награда, а Голливуд всё так же приветлив по отношению к ней. Вообще, поклонников актрисы ждёт сюрприз, так как в таком абсурдном комедийном образе после съёмок у Нолана, Земекиса и доброй половины каннской элиты её сложно представить, но при этом она очень естественно и органично входит в роль. Единственное, чего не хватает, так это оригинальной речи, так как дубляж погубил добрую половину шуток, связанных с попытками её героини имитировать квебекский акцент.

Кадр из фильма «Вечно молодой»

В последнее время легко затеряться в количестве французских комедий, которые практически еженедельно оказываются в прокате. Но если вы предпочитаете именно такой способ развлечения, как просмотр таковых, то «Вечно молодой» полностью удовлетворит вашу потребность. Однако же есть и своя ложка дёгтя. Во-первых, хронометраж картины не совсем подходит под стандарт жанра, от чего она значительно теряет в цене. Во-вторых, если вы ждёте присутствия в фильме шаблонной комедийной морали, когда главный герой справляется со своими проблемами и открывает для себя некую вечную истину, то можете на это не рассчитывать. Смысл данной истории вовсе не в том, что каждый возраст по-своему хорош, а в том, что его просто нет. И если отдавать себе отчёт, что это всего лишь шутка, то вполне можно испытать от просмотра своеобразное удовольствие.

Кадр из фильма «Вечно молодой»

Маргарита Ельчина

В российском прокате с 22 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вечно молодой»