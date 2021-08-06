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Постер к сериалу Мистер Кормен
Постер к сериалу Мистер Кормен
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Киноафиша Сериалы Мистер Кормен
Мистер Кормен (2021 - …) Mr. Corman 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Мистер Кормен» – драматический сериал стримингового сервиса Apple TV+, создателем, сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли которого выступил Джозеф Гордон-Левитт. Он повествует о жизни Джоша Кормена, некогда надеявшегося построить карьеру в музыкальной индустрии, но в итоге ставшего школьным преподавателем в пятом классе. При всей любви к своим ученикам Джош едва ли чувствует себя счастливым, так как все его попытки найти смысл жизни разрушаются из-за не покидающей его мысли о шаткости всего окружающего.

Мистер Кормен - трейлер первого сезона
Мистер Кормен
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт Josh Corman
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Ноа Сеган
Ноа Сеган
Эмили Треймейн
Эмили Треймейн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистер Кормен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Apple TV+ решил не продлевать на второй сезон сериал Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Кормен»
Apple TV+ решил не продлевать на второй сезон сериал Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Кормен»
Слушать саундтрек сериала Мистер Кормен
Кадры из сериала
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