«Мистер Кормен» – драматический сериал стримингового сервиса Apple TV+, создателем, сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли которого выступил Джозеф Гордон-Левитт. Он повествует о жизни Джоша Кормена, некогда надеявшегося построить карьеру в музыкальной индустрии, но в итоге ставшего школьным преподавателем в пятом классе. При всей любви к своим ученикам Джош едва ли чувствует себя счастливым, так как все его попытки найти смысл жизни разрушаются из-за не покидающей его мысли о шаткости всего окружающего.