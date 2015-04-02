Страсти Дон Жуана
– Комичная история современного ловеласа, который из каждого любовного приключения спасается бегством. Он хочет, но не может освободиться от своего пагубного пристрастия, но однажды, на очередном витке судьбы, ему просто приходится остепениться
Джулианна Мур-добавила очень сомнительный проект в свою фильмографию.Неужели у нее все так плохо,что нужно было сниматься в этом отстое?!
В зале было 6 человек-двое"перед нами"стали играть в игры на телефоне,двое"позади нас"-ушли через полчаса
Люди,даже не думайте ходить на эту муть
1/10
Не ожидал я конечно, что в фильме так много времени будет уделено порно и мастурбации, кою сравнивают с нарко-зависимостью, но в этом и изюминка этого фильма, отличающая этот фильм от множества других с мачо ГГ, меняющих женщин как перчатки.
Единственное, что растроило, это Джулианна Мур, старовата она для таких ролей.
7/10
На такую роль нужно было взять актрису другого плана, помоложе-посексуальнее. Не знаю, чем Гордон Левитт руководствовался при выборе актеров. Но, этой "немолодой" тетке в данной роли я просто не поверила ✊ Странно она там смотрится ооочень!
Оценку ставлю 6/10.
Сестренка Джона понравилась, забавная. Похожа на аутиста, а вон какая здравая оказалась.
ДГЛ молодец. Он мне даже интереснее показался как режиссер и сценарист, чем как актер.
8/10
