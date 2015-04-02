Меню
Страсти Дон Жуана - дублированный трейлер по версии кураж бамбей
Киноафиша Трейлеры Страсти Дон Жуана. Дублированный трейлер по версии кураж бамбей

Страсти Дон Жуана. Дублированный трейлер по версии кураж бамбей

Дата публикации: 28 августа 2013
Страсти Дон Жуана – Комичная история современного ловеласа, который из каждого любовного приключения спасается бегством. Он хочет, но не может освободиться от своего пагубного пристрастия, но однажды, на очередном витке судьбы, ему просто приходится остепениться
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ребятки, а тут без коментов совсем стыдно. Я предлагаю от Киноафишы, принципиально заслать завтра по утру, представителя, ибо это не серьезно....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
На данную тему можно было снять короткометражку,так что 1ч.30 мин просто даже нечем было заполнить

Джулианна Мур-добавила очень сомнительный проект в свою фильмографию.Неужели у нее все так плохо,что нужно было сниматься в этом отстое?!

В зале было 6 человек-двое"перед нами"стали играть в игры на телефоне,двое"позади нас"-ушли через полчаса

Люди,даже не думайте ходить на эту муть

1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный мужской фильм, девочкам конечно не понравится, да и влюблённым парочкам лучше не ходить, смотреть надо в мужской компании под хорошее настроение.

Не ожидал я конечно, что в фильме так много времени будет уделено порно и мастурбации, кою сравнивают с нарко-зависимостью, но в этом и изюминка этого фильма, отличающая этот фильм от множества других с мачо ГГ, меняющих женщин как перчатки.

Единственное, что растроило, это Джулианна Мур, старовата она для таких ролей.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Фильмец, конечно, ни о чем! Т.е. я не могу сказать, что мне было скучно или что я всё время ловила себя на мысли "какой неправдоподобный момент". Нет! Временами было очень смешно, и сюжет вполне реалистичный. Главный герой-типичный представитель современного поколения прожигателей жизни без пользы дела. И даже порносцены меня не расстроили, ибо много на них жалуются. Нооооо... блин, меня просто убила КОНЦОВКА!!! Она такая нелепая! Просто всё коту под хвост. Как грится, начали за здравие и закончили за упокой. Джулиана Мур, конечно, там ни к селу, ни к городу.

На такую роль нужно было взять актрису другого плана, помоложе-посексуальнее. Не знаю, чем Гордон Левитт руководствовался при выборе актеров. Но, этой "немолодой" тетке в данной роли я просто не поверила ✊ Странно она там смотрится ооочень!

Оценку ставлю 6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ха, парень-то попал. Нашел замену порнушке в лице немолодой дамочки. Ей бы щеночка завести, чтобы было, о ком заботиться, так нет, ей подавай щеночка под метр восемьдесят, с перманентным стояком. Порастворяются они друг в друге какое-то время, но рано или поздно придется разбегаться, и вот тогда будет драма.

Сестренка Джона понравилась, забавная. Похожа на аутиста, а вон какая здравая оказалась.

ДГЛ молодец. Он мне даже интереснее показался как режиссер и сценарист, чем как актер.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.6 Страсти Дон Жуана
Страсти Дон Жуана комедия, 2013, США
