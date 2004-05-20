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Постер фильма Загадочная кожа
7.3
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7.3

Загадочная кожа

, 2004
Mysterious Skin
США, Нидерланды / драма / 18+
Постер фильма Загадочная кожа
7.3

О фильме

Когда Брайану было восемь лет, он очнулся в погребе возле своего дома в Канзасе, у него шла кровь из носа, и он понятия не имел, как там оказался. После этого его жизнь стала другой – он боится темноты, мочится в постель, и ему снятся страшные сны. Сейчас Брайану 18. Нилу тоже 18, и он жаждет любовных отношений, которые были у него с тренером малой лиги, когда ему было восемь лет. Когда молодые люди знакомятся, они начинают осознавать, что события, оказавшие на них самое сильное влияние в детстве, были не тем, чем казались.

В ролях

Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Брайан
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Neil
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Лиза Лонг
Mrs. Lackey
Билли Драго
Келли Крюгер
Дэвид Алан Граф
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Mrs. McCormick
Мэри Линн Райскаб
Мэри Линн Райскаб
Билл Сейдж
Билл Сейдж
Coach
Джеффри Ликон
Чейз Эллисон
Neil - Age 8
Режиссер Грегг Араки
Сценарист Грегг Араки, Скотт Хайм
Композитор Хэролд Бадд, Робин Гатри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Нидерланды
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 24 ноября 2005
Премьера в мире 20 мая 2004
Дата выхода
30 июня 2005 Россия Другое кино 18+
18 августа 2005 Австралия
30 июня 2005 Беларусь
26 апреля 2005 Бельгия
3 сентября 2004 Бразилия
20 мая 2005 Великобритания
25 августа 2006 Германия
13 мая 2005 Греция
15 июня 2007 Дания
20 мая 2005 Ирландия 18
26 января 2007 Испания
3 сентября 2004 Италия
30 июня 2005 Казахстан
25 августа 2005 Мексика
25 августа 2005 Нидерланды
23 августа 2007 Португалия
20 мая 2004 США
21 июля 2005 Сингапур
30 июня 2005 Украина
30 марта 2005 Франция
5 августа 2005 Швеция
23 ноября 2017 Южная Корея
24 апреля 2026 Япония R15+
Сборы в мире $1 533 261
Производство Antidote Films (I), Desperate Pictures, Fortissimo Films
Другие названия
Mysterious Skin, Piel misteriosa, Anoihti pligi, Misterele Tinereții, Mistérios da Carne, Mysterious Skin - Unter die Haut, Nazomeita hada, Nepoznata koža, Noslēpumainā āda, Oscura inocencia, Paslaptinga oda, Salahimu, Souvenirs dans la peau, Tenin Gizemi, Titokzatos bőr, U nepoznatoj koži, Zły dotyk, Ανοιχτή πληγή, Загадкова шкіра, Загадочная кожа, Тайнствена кожа, 神秘肌膚, 謎めいた肌, ミステリアス・スキン, Oscura inocencia (Piel misteriosa), 미스테리어스 스킨

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Цитаты

[последние слова]
Neil [закадровый голос] И пока мы сидели и слушали колядки, я хотел сказать Брайану, что всё кончено и теперь всё будет хорошо. Но это была ложь, да и говорить я всё равно не мог. Хотелось, чтобы можно было вернуться назад и исправить прошлое. Но нельзя. Мы ничего не могли сделать. Поэтому я просто молчал и пытался телепатически передать, как мне жаль из-за того, что случилось. И я думал обо всей этой боли, горе и извращённом страдании в мире, и мне хотелось сбежать. Я всем сердцем хотел, чтобы мы просто оставили этот мир позади. Взмыли как два ангела в ночи и волшебным образом... исчезли.

Отзывы о фильме

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