Когда Брайану было восемь лет, он очнулся в погребе возле своего дома в Канзасе, у него шла кровь из носа, и он понятия не имел, как там оказался. После этого его жизнь стала другой – он боится темноты, мочится в постель, и ему снятся страшные сны. Сейчас Брайану 18. Нилу тоже 18, и он жаждет любовных отношений, которые были у него с тренером малой лиги, когда ему было восемь лет. Когда молодые люди знакомятся, они начинают осознавать, что события, оказавшие на них самое сильное влияние в детстве, были не тем, чем казались.
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