[последние слова]

Neil [закадровый голос] И пока мы сидели и слушали колядки, я хотел сказать Брайану, что всё кончено и теперь всё будет хорошо. Но это была ложь, да и говорить я всё равно не мог. Хотелось, чтобы можно было вернуться назад и исправить прошлое. Но нельзя. Мы ничего не могли сделать. Поэтому я просто молчал и пытался телепатически передать, как мне жаль из-за того, что случилось. И я думал обо всей этой боли, горе и извращённом страдании в мире, и мне хотелось сбежать. Я всем сердцем хотел, чтобы мы просто оставили этот мир позади. Взмыли как два ангела в ночи и волшебным образом... исчезли.