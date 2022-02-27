Сериал-антология «На взводе: Битва за Uber» посвящен истории становления крупных корпораций, получивших признание во всем мире. За основу сюжета взят одноименный роман американского журналиста Майка Айзека. В центре событий окажется генеральный директор и соучредитель корпорации Uber Трэвис Каланик. Зрители узнают о внутренних и внешних конфликтах, которые имели место быть во время запуска популярного сервиса персональных водителей, а также о скандальной истории, связанной с обвинениями Uber в слежении за водителями.