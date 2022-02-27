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Постер к сериалу На взводе: Битва за Uber
Постер к сериалу На взводе: Битва за Uber
Постер к сериалу На взводе: Битва за Uber
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы На взводе: Битва за Uber
На взводе: Битва за Uber (2022 - …) Super Pumped 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал-антология «На взводе: Битва за Uber» посвящен истории становления крупных корпораций, получивших признание во всем мире. За основу сюжета взят одноименный роман американского журналиста Майка Айзека. В центре событий окажется генеральный директор и соучредитель корпорации Uber Трэвис Каланик. Зрители узнают о внутренних и внешних конфликтах, которые имели место быть во время запуска популярного сервиса персональных водителей, а также о скандальной истории, связанной с обвинениями Uber в слежении за водителями. 

На взводе: Битва за Uber - трейлер
На взводе: Битва за Uber
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ума Турман
Ума Турман
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На взводе: Битва за Uber - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть?
О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть?
Квентин Тарантино выступит в роли рассказчика в первом сезоне антологии «На низком старте»
Квентин Тарантино выступит в роли рассказчика в первом сезоне антологии «На низком старте»
Showtime продлил на новые сезоны сериалы «На низком старте» и «Миллиарды»
Showtime продлил на новые сезоны сериалы «На низком старте» и «Миллиарды»
Кадры из сериала
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