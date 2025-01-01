Меню
Награды и номинации Джозефа Гордон-Левитта
Joseph Gordon-Levitt
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Джозефа Гордон-Левитта
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Innovation in Interactive Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Победитель
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший бой
Номинант
Biggest Badass Star
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2009
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
