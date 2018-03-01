«Пассажир»: Рецензия Киноафиши

Роковая ошибка

Десять лет подряд страховщик Майкл Макколи ездит на поезде по одному и тому же маршруту. В один из самых неприятных дней, когда его успели уволить, а на платформе стащили телефон, Майкл возвращается домой. К нему подсаживается женщина и предлагает выгодную сделку - он должен найти в поезде за небольшой промежуток времени, «случайного» пассажира, за что сможет получить кругленькую сумму. Майкл становится участником экстремальных событий. На кого бы ни пал его выбор, тот незамедлительно отходит в мир иной. Связаться ни с кем у него не получается, разговаривать Майклу с пассажирами и работниками ж/д транспорта не разрешается, иначе и они могут погибнуть буквально на месте. Поэтому у него остается лишь один вариант - найти и нейтрализовать убийцу, а еще попробовать дать сигнал органам правопорядка, из-за которого его заказчики должны занервничать и совершить ошибку.

Кадр из фильма «Пассажир»

Создатель картин «Дитя тьмы» и «Ночной беглец» собрал вокруг себя любимых актеров (Лиам Нисон и Вера Фармига), запер их в небольшом поезде, окружил просто узнаваемыми лицами (Сэм Нил, Патрик Уилсон и Клара Лаго) и придумал занятную историю по поиску лишнего человека. Он не старается затягивать действо, хотя в картине есть моменты, которые можно было бы разобрать еще детальнее и не прятаться за спецэффекты. Последние здесь есть, но используются по минимуму, а качество такое, что при длительных вливаниях в зрителей они могли бы испортить общее впечатление от «Пассажира».

Кадр из фильма «Пассажир»

Поначалу публику знакомят с буднями главного героя быстро сменяющимися кадрами семейной жизни, успехов, падений и круглогодичным зацикливанием таких эпизодов на железнодорожной платформе. Затем уже Майкл Макколи оказывается в нужный для создателей день в поезде, где действие и общение пассажиров напоминают недавнюю экранизацию «Девушки в поезде» Полы Хокинс, там же мы знакомимся с действующими лицами и соседями, которые будут сопровождать героя во время его поисков. Все это, в свою очередь, похоже сразу и на «Исходный код» Дункана Джонса, и на «Убийство в восточном экспрессе» Кеннета Браны.

Кадр из фильма «Пассажир»

Создатели настолько удачно вводят новых героев в кадр, что зрители и соскучиться не успевают. К центральному Лиаму Нисону (трилогия «Заложница») добавляется сначала Патрик Уилсон из «Хранителей» Зака Снайдера, сменяет его Сэм Нил из «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга, а их обоих двигают персонажи из поезда во главе с Верой Фармигой («Мне бы в небо») и эпизодической Литишией Райт из последнего сезона «Черного зеркала». Как только сюжет, как и поезд, ближе к конечной станции начинают немного притормаживать, в историю тут же вводятся продажные полицейские и даже идея возможного уничтожения всех пассажиров. Так что у создателей хватает джокеров в рукавах, которые позволяют им весь фильм водить зрителей по ложным следам, наталкивая на неправильные решения и выводы.А еще испытывать опасения и сопереживать герою Лиама Нисона, который, при всех своих мужских качествах, все равно человек, а не робот уровня Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне в золотые годы.

Кадр из фильма «Пассажир»

Настоящим подарком окажется картина «Пассажир» для тех, кто предпочтет ее романтическим лентам мартовских праздников. Режиссер Жаума Кольет-Серра вернулся к полюбившемуся многим жанру захватывающего триллера («Неизвестный», «Воздушный маршал»), с помощью которого он когда-то добился зрительского успеха. «Пассажир» - это струна-нерв, который постепенно раскручивается во время просмотра. Кино получилось незатянутым, напряженным и готовым к публике с запросами, когда претенденты на роль того самого человека сменяются с бешеной скоростью, а герой, несмотря на достаточный возраст, демонстрирует силу, стойкость и чудеса изобретательности. Так что «Пассажир» рекомендуется тем, кому в обыденной жизни не хватает экшна и сложных задачек и кому лицо Лиама Нисона не дает 100% уверенности в том, что кино с его участием не заставит скучать зрителей ни на секунду.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пассажир»