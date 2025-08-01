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Киноафиша Новости Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд»

Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд»

1 августа 2025 10:24
Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд»

В ролике пугают ожившими игрушками, жуткими демонами и галлонами крови.

Warner Bros. и New Line Cinema представили трейлер четвертой и, как ожидается, заключительной части линейки мистических хорроров «Заклятие». Предстоящий фильм, получивший подзаголовок «Последний обряд», выйдет в зарубежный прокат 5 сентября.

Действие развернется в 1986 году. По сюжету занимающиеся охотой на сверхъестественное зло супруги Лоррейн (Вера Фармига) и Эд (Патрик Уилсон) Уоррены сталкиваются с дьявольщиной, которая связана с их давним расследованием. Хотя «Последний обряд» позиционируется как финал «Заклятия», франшиза, скорее всего, на этом не завершится. Напомним, что в эту киновселенную также входят фильмы «Проклятие Аннабель» (2014) и «Проклятие монахини» (2018), а также их сиквелы.

Судя по трейлеру, «Заклятие 4» будет соответствовать стилистике хорроров 1980-х годов — в первую очередь имеется в виду знаменитый «Полтергейст» Тоуба Хупера и Стивена Спилберга.

Режиссером «Последнего обряда» выступает Майкл Чавес, до этого снявший «Заклятие 3: По воле дьявола» (2021). Продюсерскую команду возглавляют Джеймс Ван и Питер Сафран. Актерский состав дополнили Миа Томлинсон, Бен Харди, Ребекка Калдер и другие.

Фото: Warner Bros.
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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