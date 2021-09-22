Множественные святые Ньюарка, 2021

Полнометражный приквел культового криминального сериала «Клан Сопрано». На этот раз действия перенесутся в Ньюарк образца 1960-х. Вы узнаете, с чего начиналась главная гангстерская сага в истории телевидения.
Энтони (Майкл Гандольфини) — выходец из бедного квартала Нью-Джерси. Его родственники — представители итало-американской диаспоры, зарабатывающие на жизнь нечестным путем. Мафией управляют друзья детства Дики Молтисанти и Джованни Сопрано. Их подручные — молодые мафиози Поли Галтиери и Сильвио Данте. На счету бандитов десятки убийств и грабежей. Группировку из Ньюарка боятся даже спецслужбы. Казалось бы, уже никто не посмеет восстать против клана. Но с расширением бизнеса придется повременить. Политическая обстановка в штате кардинально изменилась. На улицах появились другие, не менее влиятельные организации, рассчитывающие заполучить место под солнцем. Невзирая на возраст, Энтони вынужден стать частью банды. Вопреки воле мамы Ливии, он ввязывается в опасную авантюру, которая изменит его жизнь раз и навсегда. Впереди юного гангстера ждет восхождение на олимп преступного мира США.
Сюжет фильма Алана Тейлора разворачивается на фоне реальных исторических событий. Печально известные беспорядки в Лос-Анджелесе завершились, но в июле 1967 года волнения перетекли в Ньюарк, что связано с безработицей и голодом. Афроамериканское население восстает против белых политиков. Обстановка накаляется до предела. В столь непростых условиях семья Сопрано пытается удержать на плаву преступную империю.
В оригинальном сериале главаря мафиозной группировки Энтони сыграл Джеймс Гандольфини. В приквеле «Множественные святые Ньюарка» эта роль перешла к его сыну от первого брака Майклу, который также связал жизнь с актерской профессией.
Сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз — одни из создателей «Клана Сопрано». Место режиссера занял Алан Тейлор, прежде поставивший девять эпизодов сериала.
Впервые проект был упомянут в июне 2017 года, когда в интервью Чейз заявил, что не собирается ставить продолжение, но был бы рад приквелу. Официально о старте производства автор «Клана Сопрано» объявил в марте 2018 года.
По словам Чейза, Коннера и Тейлора, самое непростое заключалось в том, чтобы подобрать актеров. В ноябре 2018 года Алессандро Нивола получил роль Дики, отца Кристофера Молтисанти. Спустя год к касту присоединились Джон Бернтал из «Карателя» и Вера Фармига, знакомая публике по «Мотелю Бэйтсов» и франшизе «Заклятие». В январе 2019 года, в разгар 20-летнего юбилея сериала, сценаристы подтвердили, что в фильме также появится молодой Тони. В том же месяце авторы объявили, что образ воплотит сын покойного актера Майкл Гандольфини.
Съемки стартовали 3 апреля 2019 года. Помимо Ньюарка одной из локаций был выбран Нью-Йорк.
В интервью Майкл Гандольфини признался, что до утверждения на роль никогда не смотрел «Клан Сопрано».
Первая крупная роль в карьере Майкла Гандольфини. До этого 21-летний актер появлялся в эпизоде криминальной комедии «8 подруг Оушена», а также в телесериале Джеймса Франко «Двойка».
В 1960-е в Ньюарке штате Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам.