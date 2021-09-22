Множественные святые Ньюарка, 2021

Полнометражный приквел культового криминального сериала «Клан Сопрано». На этот раз действия перенесутся в Ньюарк образца 1960-х. Вы узнаете, с чего начиналась главная гангстерская сага в истории телевидения.

Энтони (Майкл Гандольфини) — выходец из бедного квартала Нью-Джерси. Его родственники — представители итало-американской диаспоры, зарабатывающие на жизнь нечестным путем. Мафией управляют друзья детства Дики Молтисанти и Джованни Сопрано. Их подручные — молодые мафиози Поли Галтиери и Сильвио Данте. На счету бандитов десятки убийств и грабежей. Группировку из Ньюарка боятся даже спецслужбы. Казалось бы, уже никто не посмеет восстать против клана. Но с расширением бизнеса придется повременить. Политическая обстановка в штате кардинально изменилась. На улицах появились другие, не менее влиятельные организации, рассчитывающие заполучить место под солнцем. Невзирая на возраст, Энтони вынужден стать частью банды. Вопреки воле мамы Ливии, он ввязывается в опасную авантюру, которая изменит его жизнь раз и навсегда. Впереди юного гангстера ждет восхождение на олимп преступного мира США.

Сюжет фильма Алана Тейлора разворачивается на фоне реальных исторических событий. Печально известные беспорядки в Лос-Анджелесе завершились, но в июле 1967 года волнения перетекли в Ньюарк, что связано с безработицей и голодом. Афроамериканское население восстает против белых политиков. Обстановка накаляется до предела. В столь непростых условиях семья Сопрано пытается удержать на плаву преступную империю.