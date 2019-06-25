«Битва за Землю»: Рецензия Киноафиши

Земля столкнулась с нашествием инопланетян. Иные формы жизни, намного более развитые, чем люди, захватили власть и установили на планете свой диктат. Действие разворачивается в Чикаго спустя девять лет после вторжения. Гэбриэл Драммонд считает, что его брат Рэйф, возглавлявший сопротивление, погиб, но вскоре он узнаёт, что надежда на свержение власти пришельцев ещё жива. Правда, в первую очередь повстанцам приходится сталкиваться не с самими захватчиками, а с людьми, перешедшими на сторону врага.

Российское название фильма сразу вызывает ассоциации со множеством фантастических блокбастеров в духе «Дня независимости», где земляне браво воюют с инопланетянами. В этом кроется главный обман. На самом деле картина (в оригинале названная Captive State) рассказывает совсем другую историю. Аналогию можно провести скорее с «Районом номер 9», где инопланетян превратили в метафору трудной жизни обитателей гетто.

В «Битве за Землю» историю вывернули наизнанку, показав изгоями и пленниками уже самих людей. Но главная ирония в том, что пришельцев в этом фильме почти нет. Отчасти, конечно, из-за недостатка бюджета, но это отлично отражает авторскую задумку: они выглядят неким глобальным злом, каждый раз принимающим новую форму. И по принципу хороших ужастиков то, что почти не показывают, оказывается страшнее, чем излишнее обилие спецэффектов.

В итоге антагонистами скорее выступают люди, которые предпочли приспособиться к новой системе и стали её помощниками. И это превращает «Битву за Землю» в историю о будничном фашизме. Такой подход действительно цепляет, весь антураж построен на атмосфере тотального контроля: людям вживляют чипы, досматривают на улицах и даже соседи готовы в любой момент сообщить в полицию обо всём подозрительном.

«Битва за Землю»

Но всё же назвать «Битву за Землю» полностью удачной трудно — в ней слишком много недоработок. Во-первых, основная часть сюжета посвящена братьям Драммондам, хотя режиссёр и сценарист Руперт Уайатт попытался раскрыть ещё несколько второстепенных линий. С одной стороны, попытка показать мир более неоднозначно и не превращать второстепенных персонажей в простые функции похвальна. Но с другой — это сильно помешало стройности истории. На всех времени просто не хватило, а действие постоянно переключается с одного героя на другого, иногда превращаясь в полнейший хаос.

Во-вторых, фильм построен как криминальный триллер о подпольном сопротивлении. Всю картину сотрудники полиции пытаются вычислить и поймать загадочного лидера повстанцев, и интрига вроде бы неплохо закручена. Но чтобы привлечь больше внимания к картине, режиссёр взял на некоторые второстепенные роли самых известных актёров. Их присутствие в кадре сразу намекает на истинную развязку. Поэтому твисты оказываются слишком предсказуемыми и не вызывают особого удивления.

Нужно отдать должное, хорошие актёры здесь действительно украшают фильм, а не просто служат рекламой картины. В первую очередь это касается Джона Гудмена. Он умеет тонко передавать эмоции своих героев даже без слов, и поэтому его персонаж выглядит наиболее живым и ярким, хоть значительную часть времени он просто проводит у мониторов. В предыдущий раз он настолько же интересно играл в «Кловерфилд, 10» - кстати, тоже истории о вторжении.

Наблюдение персонажей друг за другом и их редкие контакты и превращаются в лейтмотив всего действия. От «Битвы за Землю» не стоит ждать яркости и атмосферы блокбастера. Это очень медленное кино, которое продолжает традицию нестандартного рассказа о нашествии инопланетян. Правда, до «Прибытия» или «Аннигиляции» фильм, конечно, не дотягивает, и временами очень уж напоминает сериал «Колония». Здесь даже толком нет той самой битвы, обозначенной в русском названии. Зато есть очень важная идея, которая хотя бы частично оправдывает существование этого низкобюджетного авторского проекта — нельзя прекращать сражаться за свою свободу.

Алексей Хромов