Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Когда нас видят
1 постер
Киноафиша Сериалы Когда нас видят

Когда нас видят (2019 - 2019)

When They See Us 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 11 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 44 минуты

О чем сериал

Программа Netflix «Когда нас видят» расскажет о реальных событиях, которые произошли в Америке в далеком 1989 году. Пять манхэттенских подростков были обвинены в изнасиловании. Суд признал их виновными, а сами герои получили наказание в виде тюремного срока. Самый длительный из них составлял 13 лет. Однако в 2002 году все изменилось после того, как реальный преступник сознался в содеянном, а факты указали на то, что его показания правдивы. К этому времени герои уже успели выйти на свободу и предпринять попытки адаптации к окружающей жизни. За судебную ошибку им была выплачена денежная компенсация.

Когда нас видят - трейлер
Когда нас видят  трейлер
В ролях
В ролях
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Вера Фармига
Вера Фармига
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Лен Кариу
Лен Кариу
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про побег из тюрьмы Лучшие сериалы про побег из тюрьмы
Лучшие биографические сериалы Лучшие биографические сериалы
Лучшие сериалы про тюрьму Лучшие сериалы про тюрьму

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Когда нас видят - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Fox готовит новый «Побег»
Fox готовит новый «Побег»
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше