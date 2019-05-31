Программа Netflix «Когда нас видят» расскажет о реальных событиях, которые произошли в Америке в далеком 1989 году. Пять манхэттенских подростков были обвинены в изнасиловании. Суд признал их виновными, а сами герои получили наказание в виде тюремного срока. Самый длительный из них составлял 13 лет. Однако в 2002 году все изменилось после того, как реальный преступник сознался в содеянном, а факты указали на то, что его показания правдивы. К этому времени герои уже успели выйти на свободу и предпринять попытки адаптации к окружающей жизни. За судебную ошибку им была выплачена денежная компенсация.